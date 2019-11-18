馬國租豪宅行詐3個月撈2600萬 主嫌竟嘆「景氣真差」

2019-11-18 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



桃園市嚴姓男子遭刑事局中打掌握，涉嫌擔任金主，以2017年間成立的科技公司為掩護，實際在上印尼、馬來西亞、日本、柬埔寨租賃獨棟透天豪宅為詐欺機房，並佯稱個資外洩為由，詐騙大陸人民，初步清查嚴等人詐得金額至少上億元，檢警在7月間完成蒐證，結合馬來西亞警方，在柔佛逮捕涉案胡姓男子等6人，並在8月初在桃園市摩鐵內，逮捕嚴，嚴等涉案6人遭檢方聲押獲准，並查扣千萬現金、名車、名表等贓證物。檢警調查，嚴等人在馬國行詐短短3個月，不法所得達2千多萬，但詐團仍嘆「景氣真差」，讓人咋舌。

刑事局中打第二隊調查，嚴姓男子（29歲，詐欺、組織犯罪前科）具有天道盟背景，在2017年間成立科技公司，實際上以高額利潤吸引幫派分子、毒品人口投資，在印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地，成立詐欺機房，全案經桃園地檢署檢察官董諭指揮，並由刑事局中打、桃園市、新北市刑大、台中市警局等單位組成專案小組蒐證，並陸續在今年7月、8月初收網，陸續逮回嚴等涉案23人，查扣現金1239萬、保時捷、BMW進口轎車、名表等贓證物。

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檢警調查，嚴旗下的胡姓機房主（28歲）與多名同夥從今年4月間召集成員，前往馬來西亞柔佛租賃豪宅為機房據點，冒充通訊管理局、大陸公安等單位人員，以個資外洩、涉及刑案為由，向大陸人民詐騙，短短三個月時間，就詐得2600餘萬元的不法所得，專案小組結合馬來西亞警方蒐證，7月10日收網抓人，逮捕胡等涉案5男1女。

專案小組查獲胡後，在8月8日陸續在桃園市汽車旅館內逮捕正在吸笑氣的嚴姓男子，並在行李箱內查獲現金1239萬餘元、代步的BMW、保時捷名車、勞力士名表等贓證物。

胡等涉案6人在今年11月6日遭馬來西亞遣送出境，並在桃園機車由刑事局中打接手詢問，全案在11月7日依詐欺、組織犯罪向桃園地方法院聲押胡等5人獲准。