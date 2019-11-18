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大學生代領毒包裹重判15年2月 利誘他的上手判16年6月

2019-11-18 11:03聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

不要隨便幫別人領東西，以免橫禍上身！台中市林姓大學生前年數次幫綽號「恐龍王」的陳姓男子領取手機，每次獲得數千元報酬；前年底，對方再託他到大樓管理室代領包裹，結果裡面是13公斤的海洛因，二審將林姓大學生判刑15年2月；林供出接受陳男要求領貨，檢警今年7月將陳拘提到案，台中地院今天依違反毒品危害防制條例罪將陳男判刑16年6月。

24歲的林姓大學生及38歲的陳男，所犯是毒品危害防制條例「製造、運輸、販賣第一級毒品」罪，依法「處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣兩千萬元以下罰金。」

檢審指出，就讀科大四年級的林姓學生（24歲），2017年8月在夜店認識綽號「恐龍王」的陳姓男子，對方見林缺錢，請他幫忙到通訊行代領手機，每次支付2、3千元酬勞，林前後代領了數次。林覺得很輕鬆，失去警戒心。

恐龍王取得林的信任後，2017年11月，再託林到台中市一棟大樓管理室領取收件人為「陳漢林」的包裹。林以為與前幾次一樣，不疑有詐，3天後前往取貨，沒想到這次代領讓他後悔終生。

林到大樓管理室領包裹時，遭埋伏的辦案人員逮捕，在包裹裡取出13公斤的海洛因，可供上萬人吸食。林供稱，「有懷疑是非法物品，但不知是毒品」，如今後悔莫及。

檢方說，這件從泰國寄來的包裹，表面上是3箱乳膠枕，但當中夾藏市值上億元的13公斤海洛因；包裹前年11月運抵台灣時，海關即察覺有異，開封查驗發現毒品決定往上追，但收件人「陳漢林」卻查無此人，因此派員埋伏取貨者。

二審將林姓大學生判刑15年2月，林供出上手是38歲的陳姓男子，檢警於今年7月16日上午，在台中市烏日區溪南路逮獲陳男，台中地院今天將他判刑16年6月。可上訴二審。

陳姓男子囑託林姓大學生代領毒品包裹，台中地院今天依違反毒品危害防制條例罪判刑16...
陳姓男子囑託林姓大學生代領毒品包裹，台中地院今天依違反毒品危害防制條例罪判刑16年6月。圖／本報資料照
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毒品大學生恐龍

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