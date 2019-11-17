「藍波」被分手大鬧 出動8警圍捕

憲兵退伍的葉姓男子揮刀拒捕，他撞破木門並破壞馬桶，持碎裂磁磚傷人，八名員警費了一番力氣才逮捕他。 記者邱奕能／翻攝 分享 facebook

憲兵退伍的廿七歲葉姓男子昨天凌晨被同居女友趕出家門後，持菜刀在門前揮舞；四名員警持盾牌圍捕仍遭孔武有力的他掙脫，他甚至打破馬桶再持碎磁磚當凶器傷害鄰居，最後警方再支援四名員警才將他制伏。警方直呼葉好像「藍波」，偵詢後依殺人未遂和妨害公務罪嫌送辦，檢方訊後命六萬元交保。

據了解，葉姓男子身高一七五公分，從憲兵部隊退伍後，一直保持魁梧身材，孔武有力，八警合力圍捕，葉屢次用蠻力掙脫，過程中還有一名員警掛彩。員警說，抓人最怕遇到這種壯碩軍人，簡直像藍波。

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警方調查，葉的女友和女友母親租住該國宅，葉一周前搬去同住；因葉行徑怪異，女方昨天凌晨提出分手。葉不滿，衝到廚房拿菜刀，女友見狀將他推出十樓門外反鎖，葉隨後在門口揮舞菜刀大吼大叫。

樓上鄰居陳姓男子報警，警方派四名員警前往，因葉持菜刀，四警持盾牌護身慢慢靠近，並溫情喊話勸說放下刀械，就在圍住葉奪刀準備上銬時，葉突然使出蠻力掙脫四警，往樓下衝去。

葉一路往一樓衝，警方一面通報支援，一面和陳沿各樓層尋找，葉衝到一樓公廁後，打破馬桶，拿著碎裂的磁磚當武器，劃傷陳的左手臂。

葉繼續逃竄，撞破社區地下停車場木門後，躲在變電箱旁；沒多久，另四名支援警力趕到，八警根據陳姓男子指引找到地下室，合力將葉制伏，過程中一名員警掛彩。

葉被捕時仍情緒不穩，持續掙扎、大罵，直到昨天下午才恢復平靜。他說是因不滿女友提分手，才做出失控行為。