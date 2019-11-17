假黃金買賣真詐財 碩士工程師被詐千萬

2019-11-17 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北即時報導



刑事局指出，桃園市1名擁有碩士學位的林姓工程師，7月底在臉書上結識一位自稱張姓女子主動加他為臉書好友，兩人閒聊中，對方得知林是電子業工程師後，再加對方的LINE帳號為好友。

張女每天在Line上與工程師攀談獻殷勤，取得工程師信任後就推薦下載一款「Meta Trader4外匯交易」的手機APP程式，張女聲稱香港有一家黃金期貨公司，只要先下載「Meta Trader4外匯交易」手機APP，就能透過手機軟體操作該公司的黃金買賣。

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張女聲稱她本身也使用該款「Meta Trader4外匯交易」手機APP，進行期貨及黃金買賣投資賺了很多錢，林姓工程師從今年8月底到11月中旬，共陸陸續續匯款10筆款共近1000萬元到黃金期貨公司做黃金買賣投資，直到11月中旬，林姓工程師想將投資的黃金賣出轉為現金，卻發現APP帳號遭到停權不能使用，詢問公司客服都沒有回應，也無法與張女取得聯繫後，這才知受騙上當。

刑事警察局指出，此類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等社交軟體鎖定台灣熟齡男女行騙，歹徒先假意跟被害人交往博取信任後，謊稱有好康的投資機會誘使被害人不斷匯款，等騙光被害人積蓄後就斷絕聯絡。

警方也特別提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以今年1至10月財損金額「逾百萬元假投資」案件約500件左右，其中詐騙管道以「直接與人接觸」占56.1％最多，其次為「網路詐騙」占39.2％，「直接與人接觸」管道，以「投資吸金最多」介紹人多為被害人親友，又投資報酬率介於10％-20％之間，且通常有實體公司、不定期舉行座談會或開班授課，容易讓被害人相信而投入大量資金。