假黃金買賣真詐財 碩士工程師被詐千萬
刑事局指出，桃園市1名擁有碩士學位的林姓工程師，7月底在臉書上結識一位自稱張姓女子主動加他為臉書好友，兩人閒聊中，對方得知林是電子業工程師後，再加對方的LINE帳號為好友。
張女每天在Line上與工程師攀談獻殷勤，取得工程師信任後就推薦下載一款「Meta Trader4外匯交易」的手機APP程式，張女聲稱香港有一家黃金期貨公司，只要先下載「Meta Trader4外匯交易」手機APP，就能透過手機軟體操作該公司的黃金買賣。
張女聲稱她本身也使用該款「Meta Trader4外匯交易」手機APP，進行期貨及黃金買賣投資賺了很多錢，林姓工程師從今年8月底到11月中旬，共陸陸續續匯款10筆款共近1000萬元到黃金期貨公司做黃金買賣投資，直到11月中旬，林姓工程師想將投資的黃金賣出轉為現金，卻發現APP帳號遭到停權不能使用，詢問公司客服都沒有回應，也無法與張女取得聯繫後，這才知受騙上當。
刑事警察局指出，此類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等社交軟體鎖定台灣熟齡男女行騙，歹徒先假意跟被害人交往博取信任後，謊稱有好康的投資機會誘使被害人不斷匯款，等騙光被害人積蓄後就斷絕聯絡。
警方也特別提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以今年1至10月財損金額「逾百萬元假投資」案件約500件左右，其中詐騙管道以「直接與人接觸」占56.1％最多，其次為「網路詐騙」占39.2％，「直接與人接觸」管道，以「投資吸金最多」介紹人多為被害人親友，又投資報酬率介於10％-20％之間，且通常有實體公司、不定期舉行座談會或開班授課，容易讓被害人相信而投入大量資金。
「網路詐騙」管道以「假交友型」最多，被害人透過臉書或其他交友軟體認識對方，獲得投資海外基金、石油或合資賭場等訊息，進而匯款遭詐騙。這類詐騙手法高風險被害族群的特徵，多數是年齡介於30到50歲、具大學以上學歷居多，顯示被害人擁有一定社經地位或為白領階層，刑事警察局呼籲民眾務必提高警覺，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，別被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙專線。
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