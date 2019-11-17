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影／男子陳屍台東轉運站公廁 疑遊民警方採證調查中

2019-11-17 10:21聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

今天早上8點多，負責台東市轉運站公廁清潔衛生維護的葉姓清潔人員發現男性公廁內有一具男屍，他嚇了一大跳，趕緊報警，因轉運站就在台東知名景點「鐵花村」內，一早遊客就不少，警方封鎖公廁採證調查，也引起遊客好奇議論，警方從死者衣著及遺物研判死者可能是遊民，但確實身分及死因，尚待調查釐清。

台東警方在轉運站公廁內採證。記者羅紹平／攝影
台東警方在轉運站公廁內採證。記者羅紹平／攝影
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葉姓清潔工表示，早上快9點時準備清垃圾就發現有間廁所打不開，他用力推開後，就看到...
葉姓清潔工表示，早上快9點時準備清垃圾就發現有間廁所打不開，他用力推開後，就看到一男子倒在廁所內，趕緊打電話回報老闆娘及報案。記者羅紹平／攝影
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台東遊民

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