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240萬顆一粒眠偽裝塑膠粒走私大馬遭逮 一審判12年

2019-11-16 17:01聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

萬姓男子等3人計畫以塑膠粒掩護一粒眠，出口馬來西亞，去年遭調查局航業調查處基隆站查獲約240萬顆一粒眠，市價約4.8億元；萬致電給同夥告知，「事情不好了，現在政府說要過來看」等語，成了關鍵鐵證。士林地方法院依共同運輸三級毒品罪，判處萬男12年徒刑。

判決指出，萬姓、張姓男子在2017年底，受綽號「林大哥」的運毒集團成員委託，計劃出口一粒眠到馬來西亞；萬先設立公司報關出口，再委由電子業賴姓男子，購買封口機和空氣壓縮機，同步經不知情的萬男胞弟訂購塑膠粒，送往賴男公司混充包裝塑膠粒與一粒眠，最後由賴男協助裝櫃及聯繫司機。

去年3月16日司機載送一粒眠至港口時，萬男親自到現場監督，就在下午4時許，察覺遭到關務人員查核，立即點電話通知賴男，「我跟你講，事情不好了，進去了啦，現在進去現在政府說現在要過來看」，囑咐把毒品退出港口。

合議庭認定，萬男居中掌控各個環節，是本案要角，不採信「借牌」說詞，認定其狡辯、通盤否認。而賴男及張男在偵查中自白，供出萬男身分，均依法減刑。

合議庭審酌，萬、張、賴等人，為了小利運輸走私毒品，所為有助長毒品跨國交易，影響國家緝毒形象，危害社會秩序，但因毒品起運尚未出境就被查獲，幸未擴散。

張請求依刑法59條減刑，但法院認為毒品氾濫，嚴重危害社會治安，張明知運輸毒品是違法重罪，卻僅因想賺錢，協助聯繫萬男運輸毒品，毒品數量甚多，不足以引人同情，不適用情勘憫恕減刑。

全案3人犯共同運輸第三級毒品罪，萬男位處主導地位，判處有期徒刑12年，賴男依萬指示包裝運輸毒品，判處有期徒刑2年6月，張男張受林先生委託居間聯繫萬男，處有期徒刑4年8月。扣案239 萬1138 顆一粒眠沒收。全案可上訴。

調查局日前查獲大批一粒眠毒品，士林地方法院依運毒罪判萬姓男子12年徒刑。圖／報系...
調查局日前查獲大批一粒眠毒品，士林地方法院依運毒罪判萬姓男子12年徒刑。圖／報系資料照
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調查局日前查獲大批一粒眠毒品，士林地方法院依運毒罪判萬姓男子12年徒刑。圖／報系...
調查局日前查獲大批一粒眠毒品，士林地方法院依運毒罪判萬姓男子12年徒刑。圖／報系資料照
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調查局日前查獲大批一粒眠毒品，士林地方法院依運毒罪判萬姓男子12年徒刑。圖／報系...
調查局日前查獲大批一粒眠毒品，士林地方法院依運毒罪判萬姓男子12年徒刑。圖／報系資料照
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毒品馬來西亞基隆

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