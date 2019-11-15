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影／300坪假菇寮 山老鼠暗房栽培每斤13000元牛樟芝

2019-11-15 13:31聯合報 記者林佩均／即時報導

刑事局中部打擊犯罪中心破獲今年最大中部地區山老鼠，查扣紅檜、牛樟、扁柏等一級有價木近6000公斤，市價上看600萬元，警方更發現竊嫌在烏日區租設300坪農地廠房菇寮，但內部昏暗、潮濕，110塊牛樟木放在塑膠箱內栽培牛樟芝，私下販售，1斤市價上看13000元，警方全數查扣帶回。

警政署刑事局偵查第六大隊第一隊上月底、本月13日破獲謝姓主嫌為首的盜伐集團，追查出謝嫌在苗栗縣卓蘭鎮開設茶行兼木雕藝品店作為掩護，夥同張嫌(51歲)、柯嫌(66歲)、劉嫌(46歲)、吳嫌(49歲)、周嫌(42歲)橫行中橫、北橫山區，盜伐珍貴有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價約600萬元。

其中，張嫌在烏日區租設300坪農地廠房架設菇寮，但菇寮內卻以牛樟木培養牛樟芝，依市價推估，2年生牛樟芝每兩約3500元、1斤至少13000元；檢警進入搜查，內部潮濕又昏暗，110塊牛樟木分裝在塑膠箱中培養牛樟芝，外箱再以黑色塑膠袋罩住，避免透光，相當講究。

據悉，張嫌約2年前向謝嫌購入長寬約20公分的不對稱牛樟木塊，並在烏日區承租農地廠房，每月租金2萬餘元，培養牛樟芝已採收一次，檢警這次搜索查扣的牛樟芝菌菇較小，張嫌銷贓手法均給熟客，行事相當低調。

警方也在謝姓主嫌木雕藝品店後方發現一間約20坪大的暗房，內部堆放183塊牛樟木，以同樣手法企圖培養牛樟芝變賣。

第一隊隊長潘智強表示，謝嫌先與中下游藝品店、林木加工廠買家連繫好，再上山盜伐木材並運下山，銷贓流向遍及中、南部地區，包含在苗栗縣三義鄉經營藝品店的劉嫌，警方在後方倉庫發現長約5公尺、直徑1公尺大的紅檜，市場已少見這麼完整的原木，初估市價可觀。

警方持續追查載運司機、盜伐工人流向，警詢後將謝等6人依森林法、竊盜、贓物罪嫌移送，謝嫌5萬元交保，其餘張嫌等5人各以3至5萬元交保。

警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤...
警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價約600萬元，是今年中部地區破獲最大宗的山老鼠集團。圖／警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心提供
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警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤...
警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價約600萬元，是今年中部地區破獲最大宗的山老鼠集團。圖／警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心提供
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警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤...
警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價約600萬元，是今年中部地區破獲最大宗的山老鼠集團。圖／警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心提供
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警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤...
警方破獲謝男為首盜伐集團，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價約600萬元，是今年中部地區破獲最大宗的山老鼠集團。圖／警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心提供
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農地苗栗縣

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