影／販毒案外案追疑點 中打破獲中部地區山老鼠

2019-11-15 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



刑事局中部打擊犯罪中心偵辦一起販毒集團，經查謝男與該團有所聯繫，意外查出，謝男為首的盜伐集團縱橫中橫、北橫一帶山區，盜伐一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟近6000公斤，總價約600萬元，警方歷經半年長期跟蹤、佈線，逮捕謝等6人，並依森林法、竊盜、贓物罪嫌移送，謝等6人3至5萬不等交保。

警政署刑事局偵查第六大隊第一隊偵辦一起販毒集團，發現謝男(48歲)與該團有聯繫，警方懷疑謝男為盜伐林木集團首腦，另組專案小組追查。

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歷經半年在中橫、北橫山區蒐證、埋伏，警方上月底與本月13日持搜索票至苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮、台中市烏日區等6處搜索，查獲國有一級有價木紅檜、扁柏、肖楠、牛樟共5595公斤，市價約600萬元，是今年中部地區破獲最大宗的山老鼠集團。

第一隊隊長潘智強表示，謝男為首的盜伐集團鎖定中橫上谷關到德基段與北橫拉拉山一代，銷贓管道多樣化，鎖定中下游的藝品店與林木加工廠，客戶下訂，集團從盜伐到載運下山，初估只需要3個月。

為避免警方查緝，載運過程中不斷更換車輛代步，或選擇天候不佳、昏暗時段載運，警方於上月底、本月13日兵飛多路搜索，查獲最大紅檜為長近5公尺、直徑1公尺，還有已遭切板的半成品肖楠，長約2公尺，價值不斐。