桃市八德警積極掃蕩緝毒 獲贈60斤「破案茶」
2019-11-14 21:08
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
桃園市八德警分局近日破獲多起重大案件，警友辦事處主任吳建榮為鼓勵警察同仁長期維護地方治安，特別請副主任鄭文聰率領5名派出所警友站長到分局頒發60斤「破案茶」，希望鼓勵基層員警並提高士氣。
八德警分局日前封城掃蕩，在轄內汽車旅館查獲制式土耳其製制式連發手槍、和花蓮縣政府警察局刑事警察大隊共同查緝毒品案、查獲假冒刑警等案件，分局長陳錦坤表示，同仁平時全力投入維護治安工作不遺餘力，遇有各項專案勤務或重大案件也經常犧牲假期，任勞任怨積極偵辦。
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陳錦坤說，相當感謝鄭文聰等人專程到分局頒贈破案茶葉，而分局將持續努力，做好選前防賄制暴工作、維護轄區治安平穩。「破案茶」的由來是長官為了體恤基層員警破案辛勞，只要偵破案件就會到破案單位頒發「破案茶」，期望鼓舞士氣讓員警為了榮譽更賣力辦案。
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