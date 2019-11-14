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屏東2月大女嬰猝死案 檢方將複驗釐清死因

2019-11-14 19:16中央社 屏東縣14日電

屏東新埤鄉2個月大女嬰今天上午11時被母親發現沒有呼吸心跳，送醫急救宣告不治，屏東地檢署檢察官下午驗屍，初步無法判斷死因，將擇期解剖複驗釐清。

潮州警分局表示，女嬰的母親上午11時許睡醒時，發現獨自睡在搖籃裡的女嬰一動也不動，並發現沒有呼吸心跳，心慌之下，立刻打119送女嬰到醫院搶救，但到院時醫師發現女嬰已經死亡。

由於傳出女嬰疑似悶死、被2歲的哥哥壓死等各種媒體版本，警方表示，從消防隊提供送女嬰前往醫院的影片看到，女嬰當時的臉色並沒有發黑，而母親當時非常慌張。

25歲的母親向警方表示，她睡醒發現女嬰一動也不動，感覺不對勁，立刻送醫，而她2歲的兒子在一旁睡覺。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利晚間表示，檢察官下午初步驗屍，無法判斷死因，將擇期解剖複驗釐清。

屏東檢察官

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