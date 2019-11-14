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台東男子持瓦斯槍掃射2狗 到案供稱：單純嚇阻

2019-11-14 17:52聯合報 記者尤聰光／台東即時報導

台東徐姓男子今天騎車經過卑南鄉嘉豐村一處產業道路上時，竟持瓦斯槍對路旁2隻狗掃射，被民眾拍下PO臉書社團，引起網友撻伐。徐男自知事態嚴重，主動到案向警方說明，供稱單純想嚇阻犬隻靠近。警方依社會秩序維護法移送外，也交由縣府農業處依權責處置。

警方表示，第一時間臉書得知訊息後，立即通報縣府農業處同步進行調查，並經照片車牌號碼，循線掌握行為人身分，隨即連繫徐男；期間徐於下午3點來電稱從朋友口中得知其持玩具手槍射擊犬隻1事遭PO文，驚覺事態嚴重故向派出所表示願主動到案說明。

徐當場交付射擊犬隻玩具瓦斯槍1把、瓦斯鋼瓶及BB彈1瓶，並表示他每天行經該路段，經常遭犬隻追逐，因害怕遭咬傷或發生意外，故自購瓦斯槍，單純想嚇阻犬隻靠近，而非故意傷害犬隻，對於自己行為相當後悔。

警方呼籲，動物保護法對動物的保護有明確規範，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」；宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

徐姓男子自知事態嚴重主動到案向警方說明，當場交付射擊犬隻玩具瓦斯槍1把、瓦斯鋼瓶...
徐姓男子自知事態嚴重主動到案向警方說明，當場交付射擊犬隻玩具瓦斯槍1把、瓦斯鋼瓶及BB彈1瓶。圖／台東警分局提供
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台東徐姓男子今天騎車經過卑南鄉嘉豐村一處產業道路上時，竟持瓦斯槍對路旁2隻狗掃射...
台東徐姓男子今天騎車經過卑南鄉嘉豐村一處產業道路上時，竟持瓦斯槍對路旁2隻狗掃射，被民眾拍下PO臉書社團，引起網友撻伐。圖／翻攝自臉書台東大小事（108年）
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