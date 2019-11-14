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屏東2月大女嬰離奇悶死房中 小哥哥靜睡一旁

2019-11-14 15:30聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東發生嬰兒疑遭悶死意外！屏東縣新埤鄉箕湖村，一名2個月大女嬰，與2歲大的哥哥同睡房中，姚姓母親在今早發現女嬰已失去生命跡，趕緊報案求救，送醫急救仍難以挽回。

據悉，當時房內兄妹雖共處一室，不過妹妹睡在搖床上，哥哥則睡在一旁地鋪，目前外傳哥哥壓死妹妹一事，可能性極低。

姚姓母親（25歲）稱，今早睡醒時，正要查看小兄妹狀況，沒想到年僅2個月大的小女兒，卻異常毫無動靜，上前查看才驚覺已經沒了氣息，趕緊報案求救。

而附近鄰居表示，姚姓母親一家四口，很少跟左鄰右舍有互動，武姓丈夫曾有毒品前科，雖有一起同住，但很少回到家中。

潮州分局偵查隊長葉憲威表示，警方借或報案到場時，母親已帶著孩子一起前往醫院，不在案發現場，目前正在製作筆錄以釐清事發經過，初步研判並無他殺跡象。為釐清女嬰死因，潮州分局已報請屏東地檢署檢察官相驗，警方也呼籲家中如有幼小兒童，應隨時提高警覺，多注意孩童安全，避免發生憾事。

屏東縣新埤鄉箕湖村，一名2個月大女嬰今早在家中失去生命跡象。記者江國豪／攝影
屏東縣新埤鄉箕湖村，一名2個月大女嬰今早在家中失去生命跡象。記者江國豪／攝影
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屏東縣毒品

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