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台南殺警凶嫌道歉遭拒 遺孀哽咽「現在我沒辦法做到」

2019-11-14 14:26聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

今年警察節前夕，台南市刑事警察大隊偵查佐劉三榮在柳營區山秀練歌場遭嫌犯梅文魁槍擊右肩1槍，經送醫急救不治，專案小組成員不到1天在高雄逮人，台南地院今天辯論終結，預定12月10日宣判，梅說，連劉中槍他都不知道，只想嚇嚇他；他當庭向劉遺孀及父母鞠躬致歉，請求諒解遭拒，劉妻哽咽「現在我沒辦法做到」。

台南地院合議庭審判長詢問劉父意見，劉父語氣激動上揚，梅太惡質，擁槍自重，不能再讓他出監了。劉母則坐在一旁悲從中來，不停拭淚。

劉三榮遺孀在全案審理過程中多由律師發言或書狀陳述意見，辯論終結後，她向庭上請求發言，「這10多分鐘 到底發生什麼事？」她哽咽說，看了練歌場外監視器，先生下班後進入練歌場，梅等人隨後也進入，10多分鐘後，看到梅等人落荒而逃。

她提到，2、3年前，先生遭梅毆傷，卻面臨工作調動及挫折，當天他一個人且是刑警，仍面對對方威脅，甚至開槍，對方也知道先生身分事後會打電話通知同事繩之以法，所以不讓先生有這個機會。梅向庭上表達道歉意願，她說 ，孩子沒有了父親的陪伴，「現在我沒辦法做到」。

梅文魁表示，案發當時，對方口氣讓他失去理智，才會想開槍，而且他是朝劉所坐沙發右側開槍，想嚇嚇劉。「我真的不知道他中槍」梅說，看到右臂有一條血線，以為是擦傷，沒有殺劉的意思。梅的辯護人主張傷害致人於死、過失致死，指在這麼短距離開槍，受傷部位在右手臂，非重要部位，且梅開了一槍後，仍有6、7發子彈，隨時可再開槍，但梅上前抵住劉的頭部，並未再開槍。

檢方強調，梅有錯在先，攜槍前往練歌場且裝好子彈，證人也證稱兩人討論傷害賠償事宜，期間也無暴力相向，梅僅一時氣憤殺人。檢方說，梅從友人背包內取出槍，距離劉4、5公尺處朝劉獨坐沙發開槍，梅辯稱並未針對劉，而是朝沙發右側開槍，但事後又上前持槍抵住劉額頭，直至女友及友人攔阻才作罷。

檢方表示，劉雙手交叉在胸前獨坐沙發上，經解剖子彈右手臂射入體內，傷及右肺及肝臟等重要臟器，致血胸血液達1300毫升及腹胸血液也達300毫升，只想嚇嚇劉，可對空鳴槍，為何要朝劉方向。檢方說，梅朝劉右側27公分沙發射擊，可預見可能射到身體，梅有殺人犯意，請法官從重量刑。

台南殺警凶嫌梅文魁說，連劉中槍他都不知道，只想嚇嚇他；梅當庭向劉遺孀及父母鞠躬致...
台南殺警凶嫌梅文魁說，連劉中槍他都不知道，只想嚇嚇他；梅當庭向劉遺孀及父母鞠躬致歉，請求諒解遭拒。圖／本報資料照片
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