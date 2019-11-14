破獲網路博弈簽賭源頭逮59人 一年投注金額達51億

2019-11-14 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科偵隊與刑事局電信偵查大隊第三隊今年9月聯手在台中等地查獲2家數位公司涉嫌經非法博弈網站，溯源追查日前在台北市查獲上游母公司為一間數位行銷公司，逮捕負責人莊姓女子、重要幹部及員工共59人，查扣供賭電腦等設備，並從電腦資料發覺，近1年接受的投注金額，高達50多億元，訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方將持續向上溯源追查幕後金主。

新北市刑大科偵隊日前與刑事局電信警察大隊第三隊聯手，由台中地檢署檢察官陳振義指揮，會同北市內湖警分局、台中市刑大偵七隊、台中市警局第一、第六及霧峰警分局共組專案小組，上周在台北市內湖區瑞光路，查獲於3年前成立的騰雲數位行銷公司，對外以推廣遊戲平台行銷經營為晃子，實際上暗中經營網路簽賭集團。

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據了解，該集團從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計到博弈遊戲，透過客服中心推廣及攬客，以一條龍方式包辦所有工作，還在台中及嘉義等地成立下游數位子公司，透過「威尼斯人」、「奧創網站」等賭博網站，供賭客賭百家樂、拉霸、國際體育賽事簽賭等數十種博弈遊戲，建立完整的博弈產業鏈。

警方上周持搜索票兵分多路，先在台中及彰化等地，查獲該集團桔子及螞蟻兩間下游數位公司，又查獲設置在北市內湖區的母公司，逮捕現場負責人莊姓女子（40歲）和旗下員工，23女36男共59人到案，現場查扣電腦主機82台、螢幕187台、筆記型電腦15台、行動電話38支，查獲電腦帳冊和現金629萬9765元等證物。