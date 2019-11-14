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35工程師之死: 法國電信「職場霸凌自殺潮」大審判

破獲網路博弈簽賭源頭逮59人 一年投注金額達51億

2019-11-14 09:56聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科偵隊與刑事局電信偵查大隊第三隊今年9月聯手在台中等地查獲2家數位公司涉嫌經非法博弈網站，溯源追查日前在台北市查獲上游母公司為一間數位行銷公司，逮捕負責人莊姓女子、重要幹部及員工共59人，查扣供賭電腦等設備，並從電腦資料發覺，近1年接受的投注金額，高達50多億元，訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方將持續向上溯源追查幕後金主。

新北市刑大科偵隊日前與刑事局電信警察大隊第三隊聯手，由台中地檢署檢察官陳振義指揮，會同北市內湖警分局、台中市刑大偵七隊、台中市警局第一、第六及霧峰警分局共組專案小組，上周在台北市內湖區瑞光路，查獲於3年前成立的騰雲數位行銷公司，對外以推廣遊戲平台行銷經營為晃子，實際上暗中經營網路簽賭集團。

據了解，該集團從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計到博弈遊戲，透過客服中心推廣及攬客，以一條龍方式包辦所有工作，還在台中及嘉義等地成立下游數位子公司，透過「威尼斯人」、「奧創網站」等賭博網站，供賭客賭百家樂、拉霸、國際體育賽事簽賭等數十種博弈遊戲，建立完整的博弈產業鏈。

警方上周持搜索票兵分多路，先在台中及彰化等地，查獲該集團桔子及螞蟻兩間下游數位公司，又查獲設置在北市內湖區的母公司，逮捕現場負責人莊姓女子（40歲）和旗下員工，23女36男共59人到案，現場查扣電腦主機82台、螢幕187台、筆記型電腦15台、行動電話38支，查獲電腦帳冊和現金629萬9765元等證物。

依據警方查扣該網路簽賭集團電腦帳冊紀錄，光是去年一年的簽賭下注金額就高達51億餘元。警方訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方還動用15名檢察官進行複訊，負責人莊女以100萬元交保，阮姓男子等3名重要幹部各以30萬元交保，其餘員工分別以3萬元至6萬元不等金額交保，總交保金額約300萬元。

因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科...
因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科偵隊與刑事局電信偵查大隊日前在台北市內湖區查獲網路簽賭集團逮捕現場負責人莊姓女子與同工共59人，查獲大批電腦主機及現金600多萬元。記者王長鼎／翻攝
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因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科...
因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科偵隊與刑事局電信偵查大隊日前在台北市內湖區查獲網路簽賭集團逮捕現場負責人莊姓女子（前排右二）與同工共59人，查獲大批電腦主機及現金600多萬元。記者王長鼎／翻攝
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因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科...
因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科偵隊與刑事局電信偵查大隊日前在台北市內湖區查獲網路簽賭集團逮捕現場負責人莊姓女子與同工共59人，查獲大批電腦主機及現金600多萬元。記者王長鼎／翻攝
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因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科...
因應明年初總統大選及立委選舉即將來臨，警方為避免開選舉賭盤影響選情，新北市刑大科偵隊與刑事局電信偵查大隊日前在台北市內湖區查獲網路簽賭集團逮捕現場負責人莊姓女子與同工共59人，查獲大批電腦主機及現金600多萬元。記者王長鼎／翻攝
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