親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小偷躲監視器 機車「反停」停車格48小時仍被逮

2019-11-14 01:22聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市汪姓男子有毒品竊盜前科，日前又在街上，騎機車隨機偷取女子包包；他為躲避警方查緝，還將機車「反停」路邊停車格，要讓監視器照不到車牌，不過48小時內就被逮，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，43歲汪男本月8日下午1時許，騎機車行經北市大同區庫倫街，見40歲賀姓女子獨自一人騎單車，心起歹念行搶，突摧油門加速靠近，迅速偷走她單車前方置物籃上包包。

賀女嚇得報警；警方循線調閱監視器，發現汪男往士林區逃逸，最後將機車停在路邊停車格，停放方式還是車頭朝外，車尾朝內，意圖讓監視器無法拍到車牌。

經過濾比對，警方仍在48小時內逮到汪男。汪男訊時稱，自己沒錢了，才偷了賀女包包，得手一隻手機及800元現金，再前往友人住處暫居。

據了解，汪男有毒品前科，也是竊盜慣犯，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，因賀女財務遭偷當下，手部握著單車手把，腳踩著踏板，與汪男並無拉扯情形，故以竊盜罪嫌送辦，而非搶奪罪嫌。

北市大同警分局日前逮到隨機偷取女子財務的汪姓男子。記者蔡翼謙／攝影
北市大同警分局日前逮到隨機偷取女子財務的汪姓男子。記者蔡翼謙／攝影
分享

竊盜單車毒品

相關新聞

考試作弊遭取笑 科大學生持西瓜刀砍傷同學

2019-11-13 21:03

網路簽賭幕後公司漸現身 1年投注金高達141億

2019-11-13 17:08

味全為劣油提告求償 二審判強冠仍應賠1.2億

2019-11-13 21:42

因口角涉持刀砍傷同學 行凶學生：我自己會去面對

2019-11-13 22:17

「台版陳同佳」落網 刑事局：已通報港方

2019-11-13 17:29

司法互助冷！台版陳同佳難彰正義？中檢：求圓滿定罪

2019-11-13 17:19

獨／台版陳同佳行搶後 躲學生套房喝星巴克開BMW閒晃

2019-11-13 16:37

台版陳同佳羈押 蔡清祥：籲港一起打擊犯罪

2019-11-13 16:06

影／台版陳同佳搶遍東南亞 不蒙面僅拿玩具槍得手千萬

2019-11-13 15:40

六輕意外 廠方：員工疏失 未造成汙染

2019-11-13 13:41

六輕再傳工安意外 張麗善批中央虛應了事

2019-11-13 13:39

婦人南美買茶包防高山症 回國竟驗出含古柯鹼被送辦

2019-11-13 13:34

台版陳同佳不只搶香港！東南亞搶千萬 躲學生套房落網

2019-11-13 12:52

台版「陳同佳」傳台中落網 中檢證實：聲押獲准

2019-11-13 12:34

奧萬大吊橋幼童墜橋 許淑華質疑交通部無防護網規範

2019-11-13 11:59

混毒品嗎啡竟偽裝藥錠騙人 冒充糖果誘人染毒

2019-11-13 11:17

六輕氣體洩漏工安意外 麥寮管理部：加強員工訓練

2019-11-13 10:32

影／六輕再傳工安意外 雲林縣長砲轟中央虛應了事

2019-11-13 10:04

母子三屍命案 雙胞胎是凶嫌親生

2019-11-12 23:40

六輕氣體洩漏 1工人燒燙傷

2019-11-12 22:45

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25
看更多

熱門文章

考試作弊遭取笑 科大學生持西瓜刀砍傷同學

2019-11-13 21:03

恩愛夫妻屏東享夜釣樂 妻不慎落海竟天人永隔

2019-11-13 09:46

影／台中虐狗？20秒內水管狂打18下 淒厲嚎聲驚鄰居

2019-11-13 08:22

阿祖翻出一疊債券給他 網友驚：這是吸金用一戰產物

2019-11-13 09:52

男子砍伐龍眼樹未歸 深夜尋獲發現已被倒木壓住身亡

2019-11-13 13:49

穿自製「特務鞋」連刺破3車輪胎 車主不禮讓就會遭殃

2019-11-13 12:39

草屯太平路一段家具行大火 警消籲勿圍觀請繞道

2019-11-13 22:12

員警勤前涉酒駕 記大過撤刑警資格調地服務

2019-11-13 10:31

猥瑣男出獄就性侵 連路邊小便也強暴民女

2019-11-13 11:31

女駕駛開車不慎撞上4歲女童 恢復呼吸轉院持續急救

2019-11-13 11:45

影／六輕再傳工安意外 雲林縣長砲轟中央虛應了事

2019-11-13 10:04

員工登山失聯4天 台塑情商台北救援隊加入協尋

2019-11-13 09:28

妻子安胎出血身亡…教授冰屍14年討公道 醫師無罪確定

2019-11-13 14:32

台版陳同佳不只搶香港！東南亞搶千萬 躲學生套房落網

2019-11-13 12:52

6度猥褻性侵女童還打斷手 鬼繼父：不給我舒服就要生氣

2019-11-13 08:28

女主播懷孕卻被違法解雇 打官司討公道法院判她贏了

2019-11-13 17:33

獨／台版陳同佳行搶後 躲學生套房喝星巴克開BMW閒晃

2019-11-13 16:37

布袋好美里外海摸黑作業 海洋生態殺手拖網漁船被查獲

2019-11-13 12:38

人夫想買大坪數房怕被鄰居噪音轟炸 網曝這招可以「提高勝率」

2019-11-13 10:52

男劈腿14歲女國中生 把公園男廁當炮房判6月

2019-11-13 10:32

網路簽賭幕後公司漸現身 1年投注金高達141億

2019-11-13 17:08

台版「陳同佳」傳台中落網 中檢證實：聲押獲准

2019-11-13 12:34

男酒駕自撞護欄GG了 租來800萬休旅車右側車身全毀

2019-11-13 10:55

建中驚傳圖書館遭駭！原來是校友犯案 動機竟是...

2019-11-13 15:07

兆豐銀遭美裁罰案遭解除職務 蔡友才提告勝訴確定

2019-11-13 18:19

「韓流」刺激高市長選舉賭盤 他還加碼押「韓贏3萬票」

2019-11-13 12:39

銀行行員帶女長官上旅館 還被丈夫看到兩人車內擁吻

2019-11-13 13:23

六輕氣體洩漏工安意外 麥寮管理部：加強員工訓練

2019-11-13 10:32

掩護女友酒駕脫身 男辯稱女友很盧才坐前座但未騎車

2019-11-13 16:38

水槽堵塞師傅開價「修好2000沒通500」 她嫌貴引網友論戰

2019-11-13 18:39

中纖副總涉詐貸17億 移送北檢漏夜偵訊

2019-11-13 19:41

故宮後山赫見上吊遺體 面容腐爛難以辨識身分

2019-11-13 15:14

法官收10萬奠儀改判毒販無罪 最高院判關10年定讞

2019-11-13 16:04

15歲女友留宿兩人床上太激情 阿公聽到這下糟了

2019-11-13 13:17

影／酒駕男拒停撞警和路人 交大「管長」負傷逮人

2019-11-13 14:21

逃漏稅5億案扯出前部長關說 認罪協商破局後首度開庭

2019-11-13 16:57

不要行進中刷卡 高雄公車司機急煞「示範」害人撞頭

2019-11-13 12:25

中華贏韓國3分砲 淡水屁孩砸店放炮3響

2019-11-13 10:40

婦人南美買茶包防高山症 回國竟驗出含古柯鹼被送辦

2019-11-13 13:34

影／經30多小時陸海空協尋 尋獲落海女子大體

2019-11-13 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top