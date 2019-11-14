小偷躲監視器 機車「反停」停車格48小時仍被逮

2019-11-14 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



北市汪姓男子有毒品、竊盜前科，日前又在街上，騎機車隨機偷取女子包包；他為躲避警方查緝，還將機車「反停」路邊停車格，要讓監視器照不到車牌，不過48小時內就被逮，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，43歲汪男本月8日下午1時許，騎機車行經北市大同區庫倫街，見40歲賀姓女子獨自一人騎單車，心起歹念行搶，突摧油門加速靠近，迅速偷走她單車前方置物籃上包包。

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賀女嚇得報警；警方循線調閱監視器，發現汪男往士林區逃逸，最後將機車停在路邊停車格，停放方式還是車頭朝外，車尾朝內，意圖讓監視器無法拍到車牌。

經過濾比對，警方仍在48小時內逮到汪男。汪男訊時稱，自己沒錢了，才偷了賀女包包，得手一隻手機及800元現金，再前往友人住處暫居。

據了解，汪男有毒品前科，也是竊盜慣犯，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。