香港搶劫台犯／跨國搶案 我可審判

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良，今天針對林姓男子涉嫌在香港、東南亞等地行搶的案情，進行說明。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

涉嫌香港搶鐘表行搶案的林姓男子落網後，刑事局已循兩岸科窗口通知港警務處，並請港警協助提供林在當地的相關犯罪事證，目前等候回應。

法務部長蔡清祥說，台、港雖無正式司法互助條約，但台灣檢警與港方已透過業務聯繫取得資訊，他呼籲港方一起努力，不管在台、港犯罪，都要讓犯罪的人繩之以法。

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台中地檢署昨表示，全案台灣有司法管轄權，林的犯罪事證雖在境外，專案小組將與香港及相關東南亞國家，以司法互助方式，找出合適方法「讓全案圓滿定罪」。

據悉，香港警務部門目前只提供我方一分請求犯嫌身分情資協查的傳真，沒有被害人筆錄、現場監視畫面、作案凶器等資料，專案小組仍在尋找合適時機跟方式與香港合作。

辦案人員透露，林案與陳同佳案完全不同，就算香港警方不提供任何犯罪事證，台灣還是有人證、物證可讓林付出應有代價。

據悉，專案小組已掌握幾個關鍵證據，其中，林幾乎都鎖定勞力士表行搶，但每只勞力士表都有序號，每只表在何地販售，只要清查就能得知。林在香港強盜勞力士表後，回台灣找當鋪業者銷贓，專案小組已掌握相關人證。

此外，他還在其他國家犯下三起以上的類似強盜案，這些國家在專案小組調查期間，已提供林在當地犯案事證，未來只要陸續補強，辦案人員相信林會付出應負的法律責任。