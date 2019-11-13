因口角涉持刀砍傷同學 行凶學生：我自己會去面對
2019-11-13 22:17
聯合報 記者劉明岩
／彰化即時報導
彰化建國科大進修部許姓學生疑與林姓同學發生口角，今晚涉嫌持預藏西瓜刀，在教室砍了林三刀，林被送醫後無生命危險，彰化警分局據報，立即派員趕到現場，當時許姓學生已將凶刀放到機車上，見到員警沒有逃走，僅表示「我自己會去面對」。
建國科大晚間證實此事，並發布新聞說明，表示被砍林姓學生是在今天晚上在108教室期中考第一節考試結束，在座位上休息時，同班的許姓學生持刀闖進教室將他砍了三刀，林姓學生一面往校安中心逃逸向校安人員求救，校安中心見狀立即報警，將砍人的許姓學生逮捕，並叫救護車將傷者送往秀傳醫院。
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學校初步調查，兩名學生都是行銷與服務管理系三年甲同學，平常兩人早積怨，林姓學生偶而還會以言語霸凌許姓同學，令許姓同學心生不滿，才在今日期中考試第一節休息時間，跑到林姓同學考試的教室持西瓜刀砍傷他，全案由警方調查中。
警方除逮獲許嫌外，並查扣作案的西瓜刀，許嫌是否涉嫌殺人未遂或傷害案，將由檢方認定。
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