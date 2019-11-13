網路簽賭幕後公司漸現身 1年投注金高達141億
2019-11-13 17:08
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
因應明年總統大選來臨，警方避免開賭盤影響選情，連月追緝賭博網站；刑事局電信偵查大隊繼9月在台中查獲2家數位公司，涉嫌設賭博網站供賭客簽賭，11月又分別在台中、嘉義，查獲同一集團旗下的2家子公司涉嫌設簽賭網站，共逮捕現場負責人及員工18人，查扣供賭電腦等設備，並從電腦資料發覺，近1年的接受的投注金額，竟達141億元，分別由台中、嘉義警方依賭博罪嫌移送法辦。
刑事局電偵大隊9月11日與台中警方，在台中市查獲桔子、螞蟻2家公司，涉嫌以數位行銷公司名義，在網路設運動、百家樂等賭盤，當時逮捕掛名董事長的賴姓女子及74名員工，由台中警方移送法辦後，賴女獲20萬元交保。
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警方追查桔子、螞蟻2公司是同一集團的子公司，母公司設在新北市，集團另有其他子公司設在台中、嘉義2地，11月11日，台中、嘉義2地檢察官指揮刑事局電偵大隊第三偵查隊，以及台中市刑警大隊、嘉義市刑警大隊等單位，分別在台中市西屯區及嘉義市，查獲熊貓數位公司及嘉義市據點，涉嫌設賭博網站供賭客簽賭。
警方逮捕熊貓數位現場負責人姚姓男子（31歲）和嘉義「WY CITY」賭博網站負責人蘇姓男子等9男9女員工，查扣電腦主機、螢幕、筆記型電腦、行動電話、伺服器、員工守則等證物，發現在網路「BET365」、「威尼斯人」、「永利城」、「WY CITY」、「玖九」等賭博網站，供賭客賭百家樂、六合彩、體育賽事簽賭等數十種博弈遊戲。
據了解，熊貓數位公司已營運2年多，警方自電腦資料，清查出近1年的投注金額總數達79億元，在嘉義市據點的電腦資料，近1年的投注金額也有62億元。台中市刑大和嘉義警方詢問涉案的18名男女後，依賭博罪嫌移送台中、嘉義2地檢署，其中姚姓男子獲30萬元交保，其餘幹部3萬至5萬元交保，員工無保請回。
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