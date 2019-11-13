影／中華隊7比0完勝韓國 中和警分局發雞排與民同樂

2019-11-13 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



世界12強棒球賽中2至17日舉行，中華隊昨天於12強複賽中對上韓國時，以擊出11支安打、1支3分全壘打的優秀成績，終場以7比0取得複賽第1勝。為慶祝中華隊大贏韓國隊，中和警分局長林故廷與警員崔萬鑫今天下午3時在中和警分局發放3百份雞排，讓警民一同享受中華隊獲勝的喜悅。

中華隊在棒球賽事上首次大比分完封韓國隊，引起全台民眾狂喜，中和警分局長林故廷也因此與分局內員警崔萬鑫發起活動，今天下午3時在分局門口大方送出3百份雞排給民眾。活動消息傳開後，熱心民眾現場加碼贊助，一共準備了7百份雞排發給現場民眾，活動開始35分鐘後就全數送出，讓拿到雞排的民眾十分開心。

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