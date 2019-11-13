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獨／台版陳同佳行搶後 躲學生套房喝星巴克開BMW閒晃

2019-11-13 16:37聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子涉嫌香港東南亞等地的4起搶案，得手金額至少破千萬，台中檢警在11月5日由香港警務機關傳真，提供犯嫌人別情資的情求協查後，指揮刑事局中打偵辦，據了解，中打在接獲通報的28小時後，已在6日鎖定林在台中市的落腳處，專案小組經過長達5天的蒐證跟監後，才在11日收網抓人，並在隔日聲請羈押獲准，經查，檢警跟監期間，林幾乎未與外界聯繫，低調度日，也沒有上酒店或到精品店揮金如土的豪奢行徑。

經查，專案小組蒐證期間，林都駕駛疑似以贓款購買的二手BMW轎車，四處在市區閒晃，除了平時外出覓食外，就只有坐在知名的星巴克咖啡店內喝咖啡，一坐就是一整天，隨後就返回住處，沒有拿大筆現金上酒店，也沒有到百貨公司精品店揮金如土，期間也沒有與其他的可疑人士接觸，行經十分低調。

據查，林姓男子（29歲）是台中人，高職畢業，未與家人同住，曾涉詐欺、過失致死等刑案，遭台中地院判處拘役、緩刑的紀錄，檢警在5日接獲香港警務機關通報請求犯嫌人別情資協查後，確認有司法管轄權，成立專案小組查緝，專案人員在接獲協查資料的28小時內，就已鎖定林在台中市的租屋處。

專案小組掌握林的行蹤後，沒有馬上抓人，反而是繼續蒐證，清查林在犯案後的人際網絡等資訊，並確認林的出入境紀錄，同一時間向東南亞等多國請求司法互助，掌握林的犯案情資，11日清晨等時機成熟，前往林位於台中市某大學學區附近的出租套房，在大樓門口逮捕林，林當時見多名幹員上門，還一度奮力頑抗，最後力竭不敵檢警優勢人力才放棄。

檢警在林出租套房的屋內桌子底下，發現一個小型的保險箱，保險箱內塞滿270餘萬元的現金，並在套房內查獲5只勞力士名表，初估價值至少上百萬元，經查，在林套房內查獲的名表，都是林在台灣另外購買，並非從香港、東南亞國家搶來的贓物，另外林自稱是NBA的球迷，還買了一雙要價數千元的NIKE限量款球鞋，及一雙要價上萬元的名牌休閒鞋。

台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，造成店家損失上千萬元，檢警11日清...
台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，造成店家損失上千萬元，檢警11日清晨逮人。記者陳宏睿／翻攝
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台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，造成店家損失上千萬元，檢警11日清...
台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，造成店家損失上千萬元，檢警11日清晨逮人。記者陳宏睿／翻攝
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台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，檢警蒐證期間，林駕駛二手的BMW在...
台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，檢警蒐證期間，林駕駛二手的BMW在市區閒晃。記者陳宏睿／攝影
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台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，造成店家損失上千萬元，林將搶得的贓...
台中市林姓男子涉嫌香港、東南亞等地的4起搶案，造成店家損失上千萬元，林將搶得的贓物拿到當鋪銷贓後，再購買名表、二手BMW、限量名牌球鞋花用。記者陳宏睿／攝影
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