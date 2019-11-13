影／台版陳同佳搶遍東南亞 不蒙面僅拿玩具槍得手千萬

2019-11-13 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市林姓男子涉嫌在今年10月初前往香港尖沙嘴的精品鐘表行，持疑似手槍的凶器，沒有變裝、蒙面，搶走兩只總價值389萬元的名表後逃逸，台灣檢警在今年11月初接獲香港警務機關傳來的人別協查資訊後，經台中地檢署確認有司法管轄權後，指揮刑事局中打偵辦，檢警在11日清晨見時機成熟，在林承租的出租大樓套房外，將林逮捕歸案，林在12日被檢方依有滅證、逃亡之虞，向法院聲押獲准，初步清查，林至少在兩岸、東南亞國家，以相同手法犯下4件搶案，得手金額超過千萬。

檢警調查，林姓男子（29歲）除了在10月初在香港犯案外，早在今年4月、5月間就在東亞、東南亞等3個國家，犯下至少3起以上的強盜案，犯案手法都是持一把類似手槍的凶器，在作案前先上網尋找欲下手的精品鐘表行後，前一天搭機前往該國，隔天就前往鎖定的犯案地點行搶，搶得高價的名表後，馬上搭乘計程車等大眾運輸工具到機場，搭機返台。

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林在犯案後會將搶來價值數十萬至百萬元的名表銷贓給當鋪業者，林在犯案後也會把贓款拿來購買名表、二手的BMW轎車，花剩的贓款就存在出租套房內的小型保險箱內。

台中地檢署在11月5日接獲香港警務機關協查人別資訊後，確認林所犯為本刑三年以上的強盜罪，台中地檢署具有司法管轄權，因此由檢察官張聖傳指揮刑事局中打第五隊偵辦。

前天清晨6時許，檢警兵分三路前往台中市東區、西區、豐原區等地，帶回涉案的林姓男子，並查扣林作案的服裝、名表、名牌太陽眼鏡、平版電腦、限定款球鞋、BMW跑車及現金270萬元，林在警詢時，初步承認涉案，檢警昨天上午以加重強盜罪，以有逃亡、滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

檢警追查發現，林從今年4月、5月間密集短期在2至3天，出入大陸、東亞、東南亞國家，已知強盜得手的金額，每件都超過台幣330萬元以上，初步被害金額達1165萬餘元，其餘地區被害件數及細節待釐清。