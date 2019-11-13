婦人南美買茶包防高山症 回國竟驗出含古柯鹼被送辦

2019-11-13 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



台北市陳姓婦人去年底與友人前往南美洲旅遊，購買當地人使用的「古柯茶包」飲用，回國後將剩餘沒喝完茶包，透過社群網路以物易物方式與網友交流，新北市刑大執行網路巡邏發現主動調查，以牛奶交換後將茶包送驗，居然檢驗出含有古柯鹼成分，陳婦接到警方通知到案說明，也大吃一驚，強調以為只是當地人常用預防高山症的普通茶包，警方訊後日前依毒品罪嫌函送新北地檢署偵辦。

48歲陳姓婦人與友人去年12月一起到南美洲旅遊，在秘魯境內為了預防高山症，聽從當地人建議在市場購買EL HUYREÑO廠牌所生產的古柯茶包（Mate de coca），每天飲用1、2包，今年2月回國仍有茶包沒有喝完，不想浪費在臉書社團發文，願以鮮奶或是衛生紙與網友以物易物來交換。

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新北市刑大毒品查緝溯源中心指出，在南美洲如秘魯、玻利維亞、哥倫比亞等國家均保有嚼食古柯葉的傳統，除了能減緩高山症帶來的不適，也有提神、治療疾病等功效。古柯鹼則是從古柯葉提煉的生物鹼，食用初期會產生精神激動及欣快感，但隨之而來的是精神恍惚、抑鬱、痙攣噁心等症狀，為防止不法分子提煉古柯鹼牟利，聯合國在1961年將古柯及古柯鹼列為管制物質，我國也將古柯鹼列為第一級毒品，古柯及古柯葉列為第二級毒品，不得製造、運輸、販賣、施用及持有。

「放心啦！喝了不會ㄎㄧㄤ掉啦，合法帶回來的。」警方行網路巡邏發現後，認為古柯茶包有違法疑慮，上網與陳婦連繫並以牛奶交換剩下的7包古柯茶包，經送驗確實含有古柯鹼成分，通知陳婦到案說明。陳婦表示，當時在購買茶包時有查詢過成分來自古柯葉，但認為當地人是當一般飲品來使用，應該與毒品古柯鹼有所不同，且古柯茶包在祕魯當地市集公然販售，自認沒有違法才會花約新台幣40元價格，購買一盒共20包來喝。