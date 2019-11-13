六輕意外 張麗善：國家級災害應變中心刻不容緩
2019-11-13 15:50中央社 雲林縣13日電
雲林六輕工業區昨天下午發生工安意外造成1名員工燒燙傷，雲林縣長張麗善今天召開記者會，強調安全重於一切，要求六輕落實工安，並呼籲中央盡速成立國家級災害應變中心。
台塑六輕副總陳文仰接受中央社記者電訪表示，昨天工安事件是因人為疏失，未來要求包商施工要按部就班。
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張麗善指出，雲林縣環保局昨天依空汙法裁罰新台幣500萬元外，也要求六輕落實員工訓練，並在3天內提出事故檢討報告，另外此次發生事故的是管線設備節點，並非管線本身，要求六輕針對220多萬個管線設備元件亦納入總體檢範圍。
雲林縣府已啟動縣府六輕事故調查小組，並研擬訂定「工業管線管理自治條例」，落實維護工安。
張麗善表示，六輕工業區是亞洲最大石化園區，2個月內發生3起工安事件，造成6人受傷，要求中央盡速在六輕成立國家級災害應變中心，研擬安全相關防範措施，達到零工安事故的要求。
台塑石化煉一廠今年10年1日進行高壓氣體特定設備安全閥拆卸校正，因閥內氫氣洩漏閃燃，造成4名員工燒燙傷，南亞塑膠丁二醇廠今年10月4日發生林姓員工拆卸消防設備時遭斷裂的閥芯擊中左眼，塑化公司煉製一廠昨天拆卸壓力錶過程，氣體洩漏，造成丁姓員工四肢燒燙傷送醫治療。
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