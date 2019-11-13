台版陳同佳不只搶香港！東南亞搶千萬 躲學生套房落網
2019-11-13 12:52
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市林姓男子涉嫌在上月間在香港行搶兩只名表，被媒體形容為「台版陳同佳」案，全案由台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心第五隊偵辦，據查，林前天晚上已在台中市的學生套房落網，昨天上午被檢方以加重強盜罪，向法院聲押獲准，檢警查出，林作案地點遍布大陸、東南亞，鎖定精品鐘表行行搶，得手的名表有高達台幣330萬元以上，總計金額達千萬。
刑事局中部打擊犯罪中心表示，全案細節將在下午於台中地檢署說明，林姓男子涉嫌在大陸、東亞及東南亞等地區精品鐘錶行，持空氣槍搶劫名表，經查，得手名表每件都超過台幣330萬元以上，目前所知被害金額總計已達1165萬餘元。全案已查扣平板、手機、BMW跑車、保險箱、現金等贓證物。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
林姓男子上月6日上午抵達香港後，佯裝是消費者進入尖沙咀一家鐘錶店，並持空氣槍威脅店員，搶走2只價值99萬港幣的手表，當時店員還有追出店外與林扭打，林脫逃後，犯案的手槍掉落在地，林飯後後馬上搭乘計程車前往機場後，搭機返台。
留言