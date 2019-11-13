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台版「陳同佳」傳台中落網 中檢證實：聲押獲准

2019-11-13 12:34聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子涉嫌日前在香港涉嫌強盜案，被港媒形容為「台版陳同佳案」，根據調查，涉嫌加重強盜罪的林姓男子已在11日晚間在台中市落網，12日台中地檢署以加重強盜罪，向台中地院聲請羈押獲准，全案下午2時將由台中地檢署說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，全案是由台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心偵辦，11日晚間已緝捕年約20餘歲的林姓男子到案，並在昨天上午以加重強盜罪向法院聲請羈押獲准，經查，林已將搶得兩只價值99萬港幣的手表向當鋪業者銷贓，全案將在今天下午說明案情。

台中市林姓男子上月初在香港搶劫一家鐘表行，搶得2只價值港幣99萬的手表，潛逃回台灣，猶如「台版陳同佳」，全案由台中地檢署、刑事局中部打擊犯罪中心偵辦，香港警方有請我方協查，檢警11日晚間在台中市查獲涉案林，並在12日上午向法院聲押獲准。

台中市林姓男子涉嫌在上月間在香港行搶2只名表，檢警前天逮人，昨天上午以加重強盜罪...
台中市林姓男子涉嫌在上月間在香港行搶2只名表，檢警前天逮人，昨天上午以加重強盜罪聲押獲准。圖／本報資料照
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強盜台中市香港

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