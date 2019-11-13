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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

混毒品嗎啡竟偽裝藥錠騙人 冒充糖果誘人染毒

2019-11-13 11:17聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

毒品偽裝咖啡包吸引不知情青少年染毒，桃園市蘆竹警方接獲舉市面出現藥錠狀毒品包裝流入，警方經過2個月佈線蒐證後，發現28歲的周姓男子持有藥錠狀包裝毒品兜售，警方跟監埋伏時機成熟，昨天持桃園地院核發搜索票，前往桃園區忠二路周男租處將他逮捕到案，周嫌否認販售，警方今天上午表示，這些外型偽裝成藥錠狀的毒品，混入安非他命、K他命及嗎啡毒品，還區分粉、黃、白、米顏色吸引不知情者，警方訊後將他依違反毒品違害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並追查上游毒品來源。

警方調查，周姓男子在桃園區忠二路租屋，將混入安非他命、K他命及碼啡的藥錠型狀毒品向外兜售流入市面，警方蒐證2個多月後，一舉將周男逮捕到案，搜出安非他命混K他命的白色、粉色藥錠毒品38顆、黃色安非他命藥錠狀毒品3顆及米色嗎啡藥錠狀毒品28顆，合計各式藥錠毒品69顆、40公克多，還有冒充藥錠的英文字母、圓形包裝，毒品外型樣式多、如糖果，十分少見，請民眾務必小心防範，呼籲不知情青少年、民眾切勿服用不明來路「藥品」，避免染上毒癮。

警方查獲安非他命、K他命及嗎啡毒品偽裝藥錠狀（見圖）流入市面，毒品區分顏色、外形...
警方查獲安非他命、K他命及嗎啡毒品偽裝藥錠狀（見圖）流入市面，毒品區分顏色、外形包裝樣式多，類似糖果，十分罕見。記者曾增勳／翻攝
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警方查獲安非他命、K他命及嗎啡毒品偽裝藥錠狀（見圖）流入市面，毒品區分顏色、外形...
警方查獲安非他命、K他命及嗎啡毒品偽裝藥錠狀（見圖）流入市面，毒品區分顏色、外形包裝樣式多，類似糖果，十分罕見。記者曾增勳／翻攝
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警方查獲安非他命、K他命及嗎啡毒品偽裝藥錠狀（見圖）流入市面，毒品區分顏色、外形...
警方查獲安非他命、K他命及嗎啡毒品偽裝藥錠狀（見圖）流入市面，毒品區分顏色、外形包裝樣式多，類似糖果，十分罕見。記者曾增勳／翻攝
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警方查獲安非他命、K他命及嗎啡毒品偽裝藥錠狀（見圖）流入市面，毒品區分顏色、外形包裝樣式多，類似糖果，十分罕見。記者曾增勳／翻攝
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毒品咖啡反毒

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