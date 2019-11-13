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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

中華贏韓國3分砲 淡水屁孩砸店放炮３響

2019-11-13 10:40聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

世界12強棒球賽昨晚中韓之戰不久，新北市淡水區傳出熱炒店被砸，附近住戶驚聞爆破聲響，上網議論紛紛傳言開槍，後經查證是一群年輕人推銷酒類不成，挾怨率眾7人持球棒砸店並扔擲爆竹煙火，現場並未開槍，警方已循線逮捕其中4人。

此案發生在昨晚10時許，淡水區北新路阿肥熱炒店衝進7名年輕人分持球棒，引燃爆竹煙火之後開始瘋狂砸店，附近許多大樓住戶都聽見爆破聲，紛上臉書社團發問，有人以為聽見3聲槍響，網友開始歪樓留言：陳俊秀3分砲、棒球贏韓國那麼開心喔？

警方獲報動員10名快打警力到場，嫌犯已經逃離現場，經查是前天有23歲湯姓、25歲李姓男子到阿肥熱炒店推銷啤酒，店方告知已有固定配合酒商予以婉拒，不料2人隔天便率眾共7人報復砸店，財物損失約5千元，無人受傷。

員警調閱監視器，發現這群年輕人騎乘刻意遮蔽車牌的機車逃逸，立刻發動攔截圍捕，先後在案發地點附近欄查到湯姓、李姓主嫌，後又追查到22歲的黃姓、翁姓嫌犯到案，仍持續追緝在逃3人，將依毀損罪嫌及違反社會秩序維護法偵辦。

由於這群年輕人都只有20出頭歲，砸店時疑有人站在門口錄影或直播，警方懷疑背後有人指使，還需進一步調查釐清。

7名年輕人紛持球棒砸店。記者林昭彰／翻攝
7名年輕人紛持球棒砸店。記者林昭彰／翻攝
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附近住戶聽見爆破聲響，上網詢問發生什麼事？有人以為開槍。圖／翻攝臉書細說淡水
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網友歪樓留言扯到中韓棒球賽。圖／翻攝臉書細說淡水
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7名年輕人砸店之後魚貫逃出。記者林昭彰／翻攝
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網友歪樓留言扯到中韓棒球賽。圖／翻攝臉書細說淡水
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淡水

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