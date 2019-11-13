中華贏韓國3分砲 淡水屁孩砸店放炮３響

2019-11-13 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



世界12強棒球賽昨晚中韓之戰不久，新北市淡水區傳出熱炒店被砸，附近住戶驚聞爆破聲響，上網議論紛紛傳言開槍，後經查證是一群年輕人推銷酒類不成，挾怨率眾7人持球棒砸店並扔擲爆竹煙火，現場並未開槍，警方已循線逮捕其中4人。

此案發生在昨晚10時許，淡水區北新路阿肥熱炒店衝進7名年輕人分持球棒，引燃爆竹煙火之後開始瘋狂砸店，附近許多大樓住戶都聽見爆破聲，紛上臉書社團發問，有人以為聽見3聲槍響，網友開始歪樓留言：陳俊秀3分砲、棒球贏韓國那麼開心喔？

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警方獲報動員10名快打警力到場，嫌犯已經逃離現場，經查是前天有23歲湯姓、25歲李姓男子到阿肥熱炒店推銷啤酒，店方告知已有固定配合酒商予以婉拒，不料2人隔天便率眾共7人報復砸店，財物損失約5千元，無人受傷。

員警調閱監視器，發現這群年輕人騎乘刻意遮蔽車牌的機車逃逸，立刻發動攔截圍捕，先後在案發地點附近欄查到湯姓、李姓主嫌，後又追查到22歲的黃姓、翁姓嫌犯到案，仍持續追緝在逃3人，將依毀損罪嫌及違反社會秩序維護法偵辦。