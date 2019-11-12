毒犯抗辯警搜索違法 法官相信從警30年鼻子不信辯詞

2019-11-12 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



楊姓男子與女友的家人發生糾紛，警員調處時在楊車起出毒品。法院審理時，楊抗辯警方搜索違法。警員證稱聞到楊車有施用毒品臭味，又看到玩具手槍，徵得楊同意才搜索。法官認為，警員當了30年，對毒品氣味不陌生，且楊未能舉證，不採信楊的辯詞，依法判刑。

基隆地方法院判決指出，楊男2016年5月10日與女友發生糾紛，員警獲報前往處理時，發現楊男車內有槍，但經檢視確認是玩具槍。員警徵得楊男同意在車內搜索，查獲甲基安非他命和愷他命毒品，經採尿檢驗呈陽性反應，檢察官偵結起訴。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

法院審理時，楊男指員警搜索他的車輛不合法，供稱當天開車載藍姓女友回家拿東西，因為女友家人對他有諸多誤解，除了罵他還報警。員警到場未聽他辯解，命他下車，強令他取出背包內的物品，還強行上車搜索。

當天執勤雷姓警員證稱，藍女家人報案指楊欲強行載走藍女，前往處理時看到楊車後座有像是槍的物品，呼叫支援。戴姓警員則證稱，當天巡邏時接獲「110」通報有男女糾紛，應是藍女家人報案，記憶中楊車內有攻擊性物品，還聞到車內有施用愷他命散發的臭味。兩人都說，經過被告同意才搜索車輛。

法官認為，警察是接獲通報到場處理，難認有刻意構陷被告可能。員警在衝突現場發現疑似具殺傷力槍枝，且戴性警員從警30年，對燒灼毒品氣味應當不陌生，當下顯已懷疑楊可能涉有違反毒品危害防制條例，自有詢求被告同意搜索車輛的動機。

法官指出，楊男抗辯員警搜索違法，但未提出證據佐證。檢警偵辦時，楊對搜索程序也爭執，不採信楊的辯詞。