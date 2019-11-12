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毒犯抗辯警搜索違法 法官相信從警30年鼻子不信辯詞

2019-11-12 18:17聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子與女友的家人發生糾紛，警員調處時在楊車起出毒品。法院審理時，楊抗辯警方搜索違法。警員證稱聞到楊車有施用毒品臭味，又看到玩具手槍，徵得楊同意才搜索。法官認為，警員當了30年，對毒品氣味不陌生，且楊未能舉證，不採信楊的辯詞，依法判刑。

基隆地方法院判決指出，楊男2016年5月10日與女友發生糾紛，員警獲報前往處理時，發現楊男車內有槍，但經檢視確認是玩具槍。員警徵得楊男同意在車內搜索，查獲甲基安非他命和愷他命毒品，經採尿檢驗呈陽性反應，檢察官偵結起訴。

法院審理時，楊男指員警搜索他的車輛不合法，供稱當天開車載藍姓女友回家拿東西，因為女友家人對他有諸多誤解，除了罵他還報警。員警到場未聽他辯解，命他下車，強令他取出背包內的物品，還強行上車搜索。

當天執勤雷姓警員證稱，藍女家人報案指楊欲強行載走藍女，前往處理時看到楊車後座有像是槍的物品，呼叫支援。戴姓警員則證稱，當天巡邏時接獲「110」通報有男女糾紛，應是藍女家人報案，記憶中楊車內有攻擊性物品，還聞到車內有施用愷他命散發的臭味。兩人都說，經過被告同意才搜索車輛。

法官認為，警察是接獲通報到場處理，難認有刻意構陷被告可能。員警在衝突現場發現疑似具殺傷力槍枝，且戴性警員從警30年，對燒灼毒品氣味應當不陌生，當下顯已懷疑楊可能涉有違反毒品危害防制條例，自有詢求被告同意搜索車輛的動機。

法官指出，楊男抗辯員警搜索違法，但未提出證據佐證。檢警偵辦時，楊對搜索程序也爭執，不採信楊的辯詞。

楊男除2016年5月10日被查獲持有及吸食毒品，同年2月2日遇警攔查駕車逃逸，途中發生車禍受傷送醫。警方在他的車上查獲愷他命殘渣袋及吸食工具，由醫院依法採尿檢出毒品陽性反應。法官兩案各判刑6月，應執行有期徒刑9月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

楊姓男子車內被員警搜出毒品，辯稱警方搜索違法，法院不採信，依法判刑。記者邱瑞杰／...
楊姓男子車內被員警搜出毒品，辯稱警方搜索違法，法院不採信，依法判刑。記者邱瑞杰／攝影
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毒品警察基隆

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