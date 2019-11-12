參加詐騙集團招募車手 欣欣大眾董座子遭約談

2019-11-12 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



檢警偵辦詐騙集團案，繼今年8月將10名在越南機房的台籍犯嫌逮捕，台北地檢署今指揮刑事局發動搜索並拘提一名被告詹竣宇，身分竟是欣欣大眾董事長詹鴻圖之子，在集團中負責招募車手赴越南進行電話詐騙陸籍人士，複訊後向法院聲押禁見，全案朝詐欺罪方向擴大偵辦。

欣欣百貨位於中山區林森北路，鄰近晶華酒店、林森公園、康樂公園、條通商圈。1972年6月28日掛欣欣大眾公司招牌開幕，目前結合精品百貨、主題餐廳、生鮮超市、欣欣秀泰影城等型態。

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去年1月12日晚間，欣欣大眾發布重訊，大股東退輔會改派法人代表，時任董事長吳有明的董事席次，改由在百貨業經驗達28年的詹鴻圖擔任。此舉打破欣欣大眾董事長一向為軍系背景出身的傳統。

根據重訊內容，詹鴻圖曾任自立晚報記者，百貨經驗則包括曾任滿心企業營業部處長、台北營業部處長、馬來西亞分公司副總經理、中國上海分公司副總經理，滿心中區主管經理，也曾任台中自治獅子會會長。

刑事局蒐證破獲詐騙集團案，查出集團今年7月間將機房放置於越南犯案，今年8月初，10名台籍犯嫌搭機返台後，隨即遭警方逮捕。檢警今搜索詹竣宇位於三重住處並拘提到案，詹是詹鴻圖之子。據了解，詹男在集團內擔任小幹部，負責招募民眾加入集團當車手，赴越南機房打電話去大陸詐騙，涉及詐欺罪。

據悉，該集團假冒是大陸電商龍頭阿里巴巴旗下天貓，打電話向陸籍人士謊稱訂貨被設定成分期付款，如不限時繳費就會多扣款項等話術，向陸籍民眾詐騙款項。之前多數集團車手已被依詐欺未遂罪嫌起訴，檢警將擴大偵辦。