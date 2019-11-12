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製毒比販毒賺更大 屏東破藏身檳榔園製毒工廠

2019-11-12 16:48聯合報 記者潘欣中／即時報導

海巡署偵防分署屏東查緝隊發現疑有製毒工廠藏身屏東縣佳冬鄉一處偏避檳榔園農舍，專案小組上月底展開突襲行動時，嫌犯查覺有異開車逃逸，專案小組以偵防車前往夾擊並開槍示警，逮捕許姓男子共3人，現場起出38.704公斤液態安非他命成品，價值約2300萬元，許承認販毒不如製毒好賺，才鋌而走險；屏東地檢署檢察官向法院聲押獲准，正擴追查毒品原料來源和成品流向。

屏東查緝隊表示，今年5月間查獲安非他命製毒工廠，持續擴大清查並綜合研析相關線情後，發現屏東地區仍有不法集團欲製造、販賣毒品，製毒工廠疑藏身屏東縣佳冬鄉一處偏避檳榔園農舍；隨即報請屏東地檢署指揮偵辦，並和刑事警察局電信偵察大隊第3隊、枋寮警分局組成專案小組偵辦。

專案小組監控發現，許姓男子籌設安非他命毒品製造工廠，為躲避查緝，承租佳冬鄉偏僻的檳榔園農舍做掩護，且不斷更新聯繫方式與交通工具；專案小組見時機成熟展開突襲時，許等人開休旅車衝撞執勤人員企圖逃竄，因狀況危急，專案小組以偵防車前後夾擊，先對空鳴1槍再射擊車輛右前輪，順利逮捕許等3人。

屏東查緝隊呼籲，毒梟在毒品暴利誘使下，不顧遭受嚴重刑責之風險，鋌而走險製造毒品，影響國內治安及國人健康甚鉅，將持續結合治安單位戮力執行毒品查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡免費服務專線，檢舉不法活動。 

專案小組破獲屏東縣佳冬鄉一處偏避檳榔園農舍安非他命製毒工廠。記者潘欣中／翻攝
專案小組破獲屏東縣佳冬鄉一處偏避檳榔園農舍安非他命製毒工廠。記者潘欣中／翻攝
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專案小組破獲屏東縣佳冬鄉一處偏避檳榔園農舍安非他命製毒工廠。記者潘欣中／翻攝
專案小組破獲屏東縣佳冬鄉一處偏避檳榔園農舍安非他命製毒工廠。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣毒品農舍

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