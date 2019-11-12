直播工作室遭暗夜遭連開7槍！槍手疑債務糾紛洩憤遭訴

2019-11-12 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



新北淡水民權路一處直播工作室，遭人連開7槍示警，槍手馮祥熙、鄭嘉漢疑似不滿工作室黃姓男子索討20萬元，共乘機車前往工作室外，對著鐵捲門和汽車連開7槍洩憤，士林地檢署日前偵結，全案依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例罪起訴。

據悉，26歲馮男和30歲黃男均混跡淡水地區，黃男因經營直播販售生意，租下民權路183巷房當作工作室，急需用錢做生意，因此向馮索討日前出借的20萬元，馮則認為金額沒那麼高，因債務糾紛鬧翻。

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起訴指出，幾年8月26日凌晨1時許，馮帶著手槍，由鄭騎機車搭載前往工作室，看到黃男的休旅車停在門口，知道人可能在屋內，連續開7槍射擊鐵捲門和休旅車，鄭男還放慢車速讓馮開槍，犯案6分鐘後，鄭又騎車返回現場查看再離去。

屋內的黃男等4人，聽聞「碰碰碰」巨大聲響，經調閱監視器發現，竟然是熟人開槍犯案，立即報案求救。警方在當晚循線策動馮、鄭到案說明，馮坦承因為債問糾紛才會開槍，但只是洩憤示警，並沒有要殺人。

工作室外，子彈貫穿門和汽車留下5個彈孔，現場找到7個彈殼，經鑑定是馮男的改造槍枝所為，槍枝具有殺傷力，認定2人有不確定殺人故意。