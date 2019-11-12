影／兩惡少持球棒痛毆阿伯 影片PO上網遭網友撻伐

2019-11-12 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市北屯區松順一街10日下午傳出有一名長者遭兩名惡少持球棒毆打，因該名被打的長者吃痛呼喊，引發鄰居注意，有人從大樓住處向下拍攝，影片昨天上傳到臉書社團，引發網友撻伐「打老人家還要拿棒球棍？欺負人也不是這樣的」，台中市第五警分局表示，全案已受理偵辦，被打的吳姓男子僅有手腳擦挫傷，目前已掌握涉案人身分，將積極查緝涉案人到案。

據查，臉書社團《黒色豪門企業》昨天發布一段影片，影片中有一名長者遭兩名不知名的歹徒持球棒毆打，過程中長者因疼痛而大聲呼喊，驚動附近鄰居持手機拍攝，影片上網後，引發網友一陣撻伐，認為兩名惡少持球棒毆打長者太過分，因影片引發各界議論，台中市第五警分局四平所也上網留言，稱全案已進入偵辦程序，將積極緝捕兩名涉案人到案說明。

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據查，被打的吳姓男子年約50餘歲，10日被兩名歹徒持球棒毆打後，僅有手腳擦挫傷，經送醫治療後並無大礙，吳稱與兩名涉案的歹徒並不相識，但近來與朋友有財務糾紛，懷疑被打是因財而起。