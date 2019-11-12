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3屍命案驗出母親咽喉斷裂 並在洗衣機採得雙胞胎DNA

2019-11-12 14:08聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市中區出租套房陳女母子3屍命案，兇嫌陳男落網後，供稱先掐死陳女，再將雙胞胎丟入洗衣機悶死，檢察官陳隆翔今天上午率法醫蕭開平解剖驗屍，查出死者咽喉被掐斷裂、雙胞胎口鼻出血，與陳男供詞符合，並在洗衣機採到雙胞胎的DNA，證明被丟入洗衣機悶死，法醫採3死者的血液、胃容液及尿液送驗，了解是否有被下藥。

襄閱主任檢察官林彥良表示，檢察官陳隆翔今天上午率法醫研究所兼任研究員蕭開平，至台中殯儀館解剖驗屍，發現死者陳女的咽喉斷裂，與兇嫌陳男供稱掐死陳女相符；而雙胞胎口鼻臉部出血，與陳男供稱將雙胞胎塞入洗衣機悶死的情節相符。

檢警為了補強證據，由警採洗衣機內外的跡證，採到雙胞胎的DNA，與兇嫌陳男供稱將親生兒子雙胞胎塞入洗衣機悶死，證明陳男確實將雙胞胎塞入洗衣機悶死。

檢察官陳隆翔指示法醫採3死者的血液、尿液、胃容物，以及臟器檢體，送法醫研究所鑑定，了解案發前 是否被下藥？死因仍需等鑑定報告出爐才能確定。

台中市中區出租套房陳女母子3屍命案，檢察官陳隆翔今天上午率法醫蕭開平解剖驗屍，查...
台中市中區出租套房陳女母子3屍命案，檢察官陳隆翔今天上午率法醫蕭開平解剖驗屍，查出死者咽喉被掐斷裂、雙胞胎口鼻出血，與兇嫌陳男供詞符合，並在洗衣機採到雙胞胎的DNA，證明雙胞胎被丟入洗衣機悶死。圖／本報資料照
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雙胞胎檢察官

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