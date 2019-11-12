男子持有槍管藏到忘記 被警搜出已生鏽
2019-11-12 13:59
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市警方在廖姓男子家中鋼梁內查獲1支土造金屬槍管，廖承認是他的，但放到自己都忘記了。法官見槍管多處生鏽，相信長時間擱置未使用，也未查出涉案，判刑9月，並科罰金1萬元。全案可上訴。
判決指出，廖男在2012年因非法持有子彈，被判刑4月併科罰金2萬元，2013年10月9日易科罰金執行完畢後，又因非法寄藏槍砲主要零件罪、非法寄藏可發射子彈具殺傷力槍枝罪及轉讓禁藥罪，被判應執行2年徒刑，併科罰金6 萬元，2017年2月14日出獄。
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今年4月29日基隆市警二分局員警在廖的住處旁鎮夾縫，查獲1支槍管。廖承認是他的，應是在2011年6月至2014年10月間取得，結果放到忘記了。警方偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，基隆地檢署經檢察官偵結起訴。
法院開庭時勘警員密錄器錄影光碟，證實扣案土造金屬槍管藏放在廖男住處，大門旁上方C型鋼梁內，並以木板遮蔽，如果未把手舉高伸進鋼梁內摸索，無從發現槍管，認定廖男刻意藏放列管槍砲的主要組成零件，犯行明確。
非法持有槍砲、彈藥主要組成零件，處6月以上5年以下徒刑，併科300萬元以下罰金。法官考量廖男藏放槍管多處生鏽，堪信長時間擱置未使用，且無資料顯示廖曾以扣案槍管從事其他違法行為，犯罪情節非重大，判刑9月，並科罰金1萬元；罰金如易服勞役，以1000元折算1日。
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