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影／台中套房三屍命案 資深法醫蕭開平今操刀解剖

2019-11-12 12:37聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市中區出租套房大樓7日傳出三屍命案，陳姓男子涉嫌殺害同居的陳姓女子與雙胞胎兒子，陳落網後在8日由檢方依殺人罪向法院聲押獲准，全案今在解剖複驗查明陳女與兩幼童死因，因全案屬矚目案件，法醫研究所派出經驗豐富的法醫病理組長蕭開平操刀，並找來馬偕醫院醫生在旁紀錄，相驗花費約2個小時的時間，承辦檢察官並請家屬到場協助相驗程序，法醫今採集相關檢體後，將化驗釐清死因。

台中中區出租大樓三屍命案，今天上午9時由台中地檢署檢察官陳隆翔，會同法醫研究所法醫蕭開平、地檢署檢驗員、馬偕醫院醫師進行相關解剖程序，陳姓女死者的弟弟、妹妹協助指認，解剖分為兩階段進行，檢警先解剖陳姓女死者，再解剖兩名雙胞胎男嬰，法醫採集三名死者的大腦、心臟等重要臟器檢體，並檢視解剖後體內的狀況，以查明三名死者的死因。

據查，台中地檢署主任法醫許倬憲已調職，台中地檢署暫無可以動刀解剖的法醫，加上三屍命案全台矚目，因此法醫研究所派資深法醫、同時也是法醫研究所病理組長蕭開平搭高鐵南下操刀，解剖過程花費約2個小時，三人詳細的死因有待解剖複驗釐清。

台中市三屍命案發生在7日晚間，中區光復路一棟出租套房大樓因傳出異味，經市民通報後，發現陳姓女子（29歲）與兩名未滿一歲的雙胞胎男嬰陳屍套房內，檢警追查陳女的同居男友陳宏嘉涉有重嫌，循線在8日，於彰化縣溪湖鎮某網咖逮捕陳，陳在警詢時承認涉案，全案在8日由檢方依殺人罪向法院聲請羈押獲准，全案今在台中市生命禮儀管理處崇德館解剖複驗，釐清死因。

台中出租套房三屍命案今天上午解剖複驗，陳姓女死者妹妹配合檢警相驗，她看到兩幼童遺...
台中出租套房三屍命案今天上午解剖複驗，陳姓女死者妹妹配合檢警相驗，她看到兩幼童遺體時，情緒激動。記者陳宏睿／攝影
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台中出租套房三屍命案今天上午解剖複驗，法醫採集死者重要臟器檢體化驗，釐清死因。記者陳宏睿／攝影
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台中出租套房三屍命案今天上午解剖複驗，全案由台中地檢署檢察官陳隆翔指揮偵辦。記者陳宏睿／攝影
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台中出租套房三屍命案今天上午解剖複驗，由法醫研究所資深法醫蕭開平操刀。記者陳宏睿...
台中出租套房三屍命案今天上午解剖複驗，由法醫研究所資深法醫蕭開平操刀。記者陳宏睿／攝影
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命案雙胞胎台中市

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