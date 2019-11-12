影／台中套房三屍命案 資深法醫蕭開平今操刀解剖

2019-11-12 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市中區出租套房大樓7日傳出三屍命案，陳姓男子涉嫌殺害同居的陳姓女子與雙胞胎兒子，陳落網後在8日由檢方依殺人罪向法院聲押獲准，全案今在解剖複驗查明陳女與兩幼童死因，因全案屬矚目案件，法醫研究所派出經驗豐富的法醫病理組長蕭開平操刀，並找來馬偕醫院醫生在旁紀錄，相驗花費約2個小時的時間，承辦檢察官並請家屬到場協助相驗程序，法醫今採集相關檢體後，將化驗釐清死因。

台中中區出租大樓三屍命案，今天上午9時由台中地檢署檢察官陳隆翔，會同法醫研究所法醫蕭開平、地檢署檢驗員、馬偕醫院醫師進行相關解剖程序，陳姓女死者的弟弟、妹妹協助指認，解剖分為兩階段進行，檢警先解剖陳姓女死者，再解剖兩名雙胞胎男嬰，法醫採集三名死者的大腦、心臟等重要臟器檢體，並檢視解剖後體內的狀況，以查明三名死者的死因。

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據查，台中地檢署主任法醫許倬憲已調職，台中地檢署暫無可以動刀解剖的法醫，加上三屍命案全台矚目，因此法醫研究所派資深法醫、同時也是法醫研究所病理組長蕭開平搭高鐵南下操刀，解剖過程花費約2個小時，三人詳細的死因有待解剖複驗釐清。