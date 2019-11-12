竹市警安居緝毒 成果豐碩獲表揚
2019-11-12 12:03
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
為落實政府打擊毒品政策目標，新竹市警察局今年7、8月執行第4波全國同步「安居緝毒專案」，專案期間，竹市警方查獲製造、運輸、販賣毒品犯罪23件34人到案，成果豐碩，行政院特別於11月11日表揚有功員警，全國計有9人獲獎，其中竹市就有偵查員葉怡君、偵查佐徐榮添獲遴選接受表揚。
為表彰執行第4波全國同步「安居緝毒專案」有功機關及人員，行政院特訂於108年11月11日第27次毒品防制會報中舉辦表揚活動，葉怡君獲頒「重大毒品案件清查溯源類」有功人員，她偵辦一起吸大麻毒品案，積極溯源追查毒品來源，經多日埋伏一舉搗破大麻製毒工廠。
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新竹市警局一分局偵查隊偵查佐徐榮添獲頒「社區藥頭類」有功人員，徐經查犧牲假日與休憩時間跟監蒐證，落實追查毒品上游藥頭，專案期間在熱心民眾協助下，查獲8名隱身於社區的藥頭，將安寧還給社區。
新竹市警局長鄧學鑫表示，為貫徹執行政府「安居緝毒專案」溯源斷根政策及打擊毒品犯罪決心，會持續加強毒品查緝工作，以有效打擊毒品犯罪。
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