女子喝「喵喵啤酒」發狂暴斃 2男供毒判關7年半定讞

2019-11-12 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



男子蘇凰任、陳佑安到宜蘭羅東一家KTV唱歌，把俗稱「喵喵」的Mephedrone（4-甲基甲基卡西酮)加入啤酒中，供陳姓女子、黃姓女子飲用。黃女喝了後覺得「難過到想死」，陳女則出現語無倫次、吼叫等異常舉動，還將桌面物品掃落、動手毆人，最後躺在沙發上不斷喘氣、昏迷，送醫不治。最高法院依轉讓偽藥致人於死罪判蘇凰任、陳佑安各7年6月徒刑定讞。

宜蘭羅東一家KTV前年過年期間驚傳年輕女子喝下不明飲料後暴斃，當時陳姓女子與友人共3男2女相約歡唱，期間陳女服用下不明飲料後身體不適，送醫轉診仍回天乏術。

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檢、警調查，男子蘇凰任和陳佑安將三級毒品「喵喵」摻在啤酒中。「喵喵」施用過量，人體體內毒品濃度過高，將中毒致死。當天蘇凰任請陳佑安帶「喵喵」來，調給黃姓和陳姓女子飲用，黃女喝了後頭昏欲裂，休息後才好轉，但陳女卻因藥物作用而失控，最後因雙側肋膜囊積水、肺水腫、氣管內有氣泡物存、彌漫性內臟出血，中毒性休克死亡。

宜蘭地院一審依轉讓偽藥罪判蘇凰任5月徒刑，過失致死罪部分判1年4月；陳轉讓偽藥遭判刑6月，過失致死部分被處刑1年4月。二審認為，蘇、陳都是智識正常的成年人，還有多次施用毒品的經驗，不可能不知道吸毒過量會害命，卻調過量的「喵喵」給陳女喝，兩人應負藥事法轉讓偽藥致死罪責。