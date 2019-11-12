超紅潮牌KAWS首見「被登上」毒咖啡包 刑事局扣400包

2019-11-12 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



刑事局南打及台南刑大警方緝毒向上溯源，6天前在高雄前鎮區一處透天厝查獲藥頭許姓男子，扣得400多包毒咖啡包，初驗含3級毒品成分，但年輕的刑警一看，認出包裝上面竟有超紅潮牌「KAWS」圖案，疑以此吸引年輕人，許雖否認販毒，警方依違反毒品等罪嫌送辦，高雄地院裁定羈押禁見。

據了解，以往毒品咖啡包流行印上「小惡魔」圖案，或LINE饅頭人貼圖、小熊軟糖、動漫航海王惡魔果實等，此次緝毒幹員發現潮牌「KAWS」設計圖案，也立即比對，確認是此潮牌首次「被登上」咖啡包，KAWS近期與服飾品牌聯名造成排隊搶購，具相當知名度，不禁擔憂年輕人會不慎誤吸食，全案仍持續追緝共犯。

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警方先前偵辦毒品案件，追查發現住在高雄左營區的許姓男子（24歲），承租高雄前鎮區一棟3層樓透天厝，將批貨的毒咖啡包堆放1樓廚房，再去取出販售，研判應為藏毒倉庫，報請檢方指揮並蒐證2個多月。

刑事局南打偵二隊會同台南刑大緝毒中心、台南善化分局、高雄新興及前鎮分局，本月6日趁許姓男子進入透天厝，大批警力抵住門衝入搜索，查扣407包印潮牌圖樣的咖啡包，還有1.2公斤白色粉末、1.2公斤塊狀黃色結晶體，另還有改造衝鋒槍1支、改造手槍2支、子彈74顆及霰彈2顆等。