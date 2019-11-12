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影／加拿大籍男子夾帶價值億元大麻花闖關被逮

2019-11-12 11:29攝影中心 記者陳嘉寧／即時報導

1名加拿大籍男子涉嫌夾帶價值億元的大麻花，從多倫多搭乘直飛桃園機場的班機企圖闖關，被關務署台北關關員及航警局員警當場攔截，調查後移送桃園地檢署偵辦，深入追查幕後毒梟。

加拿大上個月18日才宣布大麻合法化，緊接著就發生這起夾帶大量大麻花闖關案，緝毒單位已通報各單位，加強查察這條運毒新管道，截毒於關口。

航警局及海關調查，上個月30日清晨5時海關及航警安檢人員在桃園機場第2航廈執行X光儀儉勤務，發現2件從加拿大多倫多運抵的托運行李影像可疑，隨即掛牌注檢。

稍候1名加拿大籍非裔男子提領行李通過海關檢查台，關員當場攔下開箱檢查，發現行李箱內除了少部分衣物，裝滿30大包真空包裝物品，總重3萬1629公克，採樣檢驗確認為大麻花。

初步了解，大麻在國內市價每公克約1500元至2000元，大麻花的效果比大麻高3至5倍，價格也高出3至5倍。估算這批大麻國內市價約值8000萬元至1億2000萬元之間。

航警局調查偵訊後，依涉嫌違反毒品防制條例將這名加拿大籍男子移送桃園地檢署偵辦，同時報請桃園地檢署檢察官李承陶指揮偵辦，深入追查幕後毒梟。

航警局表示，大麻花被列為2級毒品，依據毒品危害防制條例第 4 條第 2 項規定，製造、運輸、 販賣第2級毒品處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。警方呼籲，民眾切勿因一時貪念而成為 販毒集團運毒的工具，毀了自己的一生。

加拿大籍男子涉嫌夾帶價值億元的大麻花，從多倫多搭乘直飛桃園機場的班機企圖闖關，當...
加拿大籍男子涉嫌夾帶價值億元的大麻花，從多倫多搭乘直飛桃園機場的班機企圖闖關，當場被台北關關員及航警局員警攔截，移送偵辦。記者陳嘉寧／攝影
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加拿大籍男子涉嫌夾帶價值億元的大麻花，從多倫多搭乘直飛桃園機場的班機企圖闖關，當...
加拿大籍男子涉嫌夾帶價值億元的大麻花，從多倫多搭乘直飛桃園機場的班機企圖闖關，當場被台北關關員及航警局員警攔截，移送偵辦。記者陳嘉寧／攝影
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加拿大籍男子涉嫌夾帶價值億元的大麻花，從多倫多搭乘直飛桃園機場的班機企圖闖關，當...
加拿大籍男子涉嫌夾帶價值億元的大麻花，從多倫多搭乘直飛桃園機場的班機企圖闖關，當場被台北關關員及航警局員警攔截，移送偵辦。記者陳嘉寧／攝影
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大麻加拿大毒品

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