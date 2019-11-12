買消夜交通違規被攔查 豬隊友自證清白變自投羅網

2019-11-12 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹縣一名林姓男子深夜開著小客車載著謝男、鍾男在於竹北市仁義路上違規倒車行駛，甚至在倒車行駛即將接近後方十字路口時，又直接行車至對向車道迴轉掉頭，險象環生，竹北警分局三民派出所所長吳榮財、警員卓洺葳，深夜1時巡邏行經竹北市三民路與仁義路口，將該車攔查，結果3人見到警方突然神色丕變，為了自清沒有攜帶違禁品，將菸盒取出時，卻被警方發現菸盒黏著毒品塑膠袋，讓自證清白變自投羅網。

警方調查發現，39歲駕駛人林男及乘客28歲謝男、48歲鍾男，在接受警方盤查時，神色有異，員警察覺異狀後，要求3人下車受檢，並請求警力支援，結果當警方詢問有無攜帶違禁物品，鍾男急著自清，向警方表示身上僅有香菸1包，並主動同意取出提供警方檢視。

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當鍾男自褲子口袋取出菸盒時，菸盒的塑膠套上，竟附著有1包白色透明塑膠袋，且內有不明結晶粉末，員警驚見鍾男竟自行取出疑似違禁藥物，鍾男看著違禁品被自己驚呆。警方隨後分別在3人身上及後車廂內，查獲3大包及8小包安非他命(總重59.56公克)、1小包K他命(總重0.54公克）、電子磅秤3台、吸食器2組、分裝袋161個，訊後均依涉嫌違反毒品危害防制條例移送法辦。