影／台南市砂輪機大盜GG了 今天清晨再犯案被逮

2019-11-12 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



橫行台南市砂輪機大盜落網了。台中市賴姓男子今天清晨涉嫌以砂輪機破壞西華南街娃娃機店兌幣機，偷走1萬多元後，被民眾發現尾隨，並通報巡邏員警，在中山路逮捕到案，警方查出，賴動用砂輪機迅速破壞鎖頭，至少犯下4起案件，警方仍擴大清查。

台南市北區及中西區，10月底以來接發生娃娃機店兌幣機鎖頭遭人破害後，裡面紙鈔與硬幣被搜刮一空，警方受理後展開調查，初步查出多家娃娃機店受害，損失金額從數千元至2、3萬元不等，受害店家要求警方迅速破案，否則還會其他店家遭殃。

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市警二分局長王森瑒立即要求偵查隊、博愛派出所組成專案小組，並在嫌犯作案清晨2點至6點加強娃娃機店巡邏，今天清晨在中山路逮捕賴嫌（39歲）。據了解，賴有多項竊盜前科，因缺錢花用，從台中住處搭車到台南投宿飯店後，利用清晨時段在台南市犯案。

警方說，賴坦承犯下台南市多家娃娃機兌幣機現金竊案，地點包括10月30日北區公園路、11月4日武聖路與中山路、西華南街娃娃機店。