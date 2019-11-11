新北警緝毒獲表揚 警察局長：目標將毒犯全趕出社區

新北市刑警大隊查緝毒品，在三重地區同一時間、同一地點連續查獲3組犯嫌，罕見「一砲三響」而整個警局在7、8月第2波安居緝毒專案期間緝毒成效顯著，今天在行政院毒品防制會報時，也獲得副院長陳其邁表揚。警察局長陳檡文表示，警方緝毒工作不會停止，未來將主動出擊，深入社區，將毒販一舉趕出社區。

新北警方統計，轄內各單位在專案執行期間，總共查獲毒品60公斤，扣押不法所得118萬元，同時也逮捕227名嫌疑人，其中36人經檢方複訊後聲請羈押獲准，成果頗豐。

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新北警方在專案期間破獲的案件中，以刑警大隊「一砲三響」最為矚目。員警原先是鎖定販賣毒品咖啡包的郭姓男子，未料查緝過程的聲響太大，引起鄰居開門觀望，竟因此意外查獲隔壁李姓、粘姓男子也藏毒，查緝動作還沒結束，又遇到呂姓男子送毒咖啡包上門，有趣的巧合讓案件成為一時的熱門話題。