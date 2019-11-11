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經歷反送中 德國記者吐心聲：港警比IS更令人畏懼

新北警緝毒獲表揚 警察局長：目標將毒犯全趕出社區

2019-11-11 21:43聯合報 記者陳俊智施鴻基／新北即時報導

新北市刑警大隊查緝毒品，在三重地區同一時間、同一地點連續查獲3組犯嫌，罕見「一砲三響」而整個警局在7、8月第2波安居緝毒專案期間緝毒成效顯著，今天在行政院毒品防制會報時，也獲得副院長陳其邁表揚。警察局長陳檡文表示，警方緝毒工作不會停止，未來將主動出擊，深入社區，將毒販一舉趕出社區。

新北警方統計，轄內各單位在專案執行期間，總共查獲毒品60公斤，扣押不法所得118萬元，同時也逮捕227名嫌疑人，其中36人經檢方複訊後聲請羈押獲准，成果頗豐。

新北警方在專案期間破獲的案件中，以刑警大隊「一砲三響」最為矚目。員警原先是鎖定販賣毒品咖啡包的郭姓男子，未料查緝過程的聲響太大，引起鄰居開門觀望，竟因此意外查獲隔壁李姓、粘姓男子也藏毒，查緝動作還沒結束，又遇到呂姓男子送毒咖啡包上門，有趣的巧合讓案件成為一時的熱門話題。

陳檡文表示，近來分析案例發現毒販會利用出租套房或大手筆承租透天厝掩飾，做為販毒轉運站或製毒據點。今年截至目前，警方已執行2波安居緝毒專案，未來將持續透過警民合作方式，加強查緝社區販毒藥頭，目的將毒販一舉趕出社區。

新北市警局因緝毒成效卓越，今天獲行政院副院長陳其邁（右）表揚，由副局長艾鵬（左）...
新北市警局因緝毒成效卓越，今天獲行政院副院長陳其邁（右）表揚，由副局長艾鵬（左）代表受獎。圖／警方提供
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毒品販毒

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