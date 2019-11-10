影／萬里離奇車禍駕駛昏迷 乘客跳車跑回家

2019-11-10 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



新北市萬里區今天發生一起離奇車禍，鄧姓男子開車行經玉田路時，失控擦撞停放路旁的遊覽車，再往前滑行120公尺，猛力碰撞護欄後彈到對向車道，車頭全毀，安全氣囊爆開，鄧男昏迷一度失去意識，坐在副駕座的林姓男子竟跳車跑掉，警方下午找到人了。

「這條路這麼大，他是怎麼開的，撞成這樣？」萬里區仁愛之家前彎道這起車禍，讓人感到不可思議，乘客沒留下來關心駕駛傷勢，自己跑掉，更啟人疑竇。

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金山分局交通隊副隊長張簡富豐指出，上午近11點，一輛黑色轎車萬里往野柳方向行駛，行經萬里區仁愛之家前彎道，先擦撞停在路邊的遊覽車，再擦撞護欄後彈到對向車道，車頭全毀，安全氣囊爆開，駕駛受困車內，被救出送醫，有路人目擊副駕座有一名乘客，不知去向。

鄧男一度失去意識，送醫治療後醒來，警方問出乘客是誰，派出所員警在林姓男子家中找到人，林姓男子告訴警方，他家住附近，鄧男約他一起去吃早餐，上了車後，鄧男可能疲勞駕駛，聊著聊著撞到路邊遊覽車，出車禍後，他人不舒服，跑回家休息