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男子在國1遭多車輾斃 警調閱監視器追查肇因

2019-11-10 19:38中央社 台中10日電

國道1號北上175.9公里處大雅路段，今天發生一名男子疑遭多車輾過身亡，國道警察將調閱周邊路段的監視器，追查男子為何出現在該處，並找出可疑肇事車輛，釐清原因。

國道警察泰安分隊今天凌晨0時接獲通報，國道1號北上175.9公里處大雅路段，一名男子疑遭多車輾過身亡，經查死者為64歲的楊姓男子，當時他人躺在外側車道，警方到場拉起封鎖線。

今天下午檢察官進行相驗，家屬也北上了解車禍狀況，但因家屬並沒有和死者同住，對於死者的動向也不清楚。

警方將調閱台中、大雅交流道之間路段的監視器，釐清為何楊男會出現在該路段，並追查可疑的肇事車輛，釐清車禍的肇事原因。

國道警察車禍

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