金門發現非洲豬瘟豬屍 陳國恩：這不是我要的雙11快遞

2019-11-10 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



明天是雙11購物節，海巡署長陳國恩今天近午在臉書「海巡署長室」，借雙11購物節來臨，張貼一張海報「親！這不是我要的雙11快遞」，以提醒國人防範「非洲豬瘟」的重要性。

陳國恩在文章開頭就以「金門發現可怕海運貨物，非洲豬瘟病毒！」為題，指出11月6號，海巡署在金門海邊發現一頭「豬隻屍體」。面對時不時就亂出貨的「病毒包裹」，海巡署同仁絲毫不敢大意，立刻通報採樣並就地焚毀。

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陳國恩表示，昨天晚上檢驗結果出來後，確認是「陽性反應」！這頭豬屍內帶有「非洲豬瘟」的病毒，與中國分離病毒株相似度達100％。依照防疫程序，接下來發現豬屍的烈嶼鄉，將全面禁止各種豬隻、生鮮肉類的運送，直到當地8處的養豬場都完成檢驗。