想回去工作 莽男酒後朝前同事頭上砍一刀

2019-11-10 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市周姓男子去年底在住處飲酒後，持西瓜刀前往附近超商，遇到張姓前同事，周要求張通知王姓前業者到場，讓他重返職場，王到場後以周工作表現不佳拒絕，未料周遷怒張，並持刀朝張劈砍一刀，張頭部受創，王以外套奪下周手中的西瓜刀，並將周壓制在地並報警，周事後辯稱是「個人恩怨」，但因酒醉不知過程，強調是「傷害非殺人」，台中地院審理後，認定周有殺人不確定故意，依殺人未遂判刑6年。

判決書指出，周姓男子（54）在去年12月20日晚間9時許，周在后里區的住處飲用2瓶高梁酒後，步行前往甲后路的超商，隨身攜帶一把平常作生意的西瓜刀，周在超商遇到過去在人力仲介公司認識的張姓前同事，周要張通知王姓業者到場，讓他回公司工作，王到場後，明白向周拒絕，並稱周過去工作表現不佳，不會再任用。

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周聽完後，先進超商上廁所，步行出超商後，憤憤難平，並遷怒張姓男子，持西瓜刀朝張頭部揮砍一刀，造成張額頭、鼻子、下巴都有數公分的撕裂傷，在旁的王姓業者看到後，連忙脫下外套，奪下周的西瓜刀，將周壓制在地，並等候警方到場，才未讓周繼續行凶。

周在警詢時，辯稱是個人恩怨，但對案發過程都以「記不清楚」回應，全案依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署訊問後，檢方偵結起訴。

一審審理時，周的律師辯稱，周因喝酒導致行為能力明顯降低，且雙方沒有仇怨，沒有致人於死的意圖，涉案情節應是傷害而非殺人。