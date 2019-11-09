北市警穿娃娃裝「逛」夜市 遊客紛搶合影
2019-11-09 17:48
聯合報 記者蔡翼謙
／即時報導
台北市警松山分局日前以踩街方式走入饒河夜市，大聲喊出反毒口號，現場還有警察娃娃，與攤商、遊客面對面互動，盼強化全民反毒意識，要民眾一發現毒品，立刻報警，將毒品趕出社區。
松山警方本月6日穿著帥氣制服，拿著麥克風走進饒河夜市，大喊「毒品傷身又害命，全民一起拒絕毒品，110與您共同守護你我家園」等反毒口號，並發放反毒傳單，現場還有警察娃娃賣萌，許多遊客紛搶合影。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
松山警方說，為將毒販趕出社區大樓，才想出有趣、具親和力的這種方式，與民眾互動，盼警民合作，建立友善通報網，也呼籲若發現疑似毒品案件，應立刻撥打110報案專線。
另明年總統及立法委員選舉將至，松山警方強調，將全力防制賄選，遏止黑道幫派用各種暴力手段介入選舉，也呼籲民眾發現賄選情事，立刻撥打檢舉賄選專線（0800024099）。
留言