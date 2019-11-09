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北市警穿娃娃裝「逛」夜市 遊客紛搶合影

2019-11-09 17:48聯合報 記者蔡翼謙／即時報導

台北市警松山分局日前以踩街方式走入饒河夜市，大聲喊出反毒口號，現場還有警察娃娃，與攤商、遊客面對面互動，盼強化全民反毒意識，要民眾一發現毒品，立刻報警，將毒品趕出社區。 

松山警方本月6日穿著帥氣制服，拿著麥克風走進饒河夜市，大喊「毒品傷身又害命，全民一起拒絕毒品，110與您共同守護你我家園」等反毒口號，並發放反毒傳單，現場還有警察娃娃賣萌，許多遊客紛搶合影。

松山警方說，為將毒販趕出社區大樓，才想出有趣、具親和力的這種方式，與民眾互動，盼警民合作，建立友善通報網，也呼籲若發現疑似毒品案件，應立刻撥打110報案專線。

另明年總統及立法委員選舉將至，松山警方強調，將全力防制賄選，遏止黑道幫派用各種暴力手段介入選舉，也呼籲民眾發現賄選情事，立刻撥打檢舉賄選專線（0800024099）。

北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記...
北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記者蔡翼謙／翻攝
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北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記...
北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記者蔡翼謙／翻攝
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北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記...
北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記者蔡翼謙／翻攝
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北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記...
北市松山警方日前在饒河夜市宣導反毒、反賄選，現場還有警察娃娃，讓遊客紛搶合影。記者蔡翼謙／翻攝
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毒品反毒賄選

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