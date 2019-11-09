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讓球員擔心說抱歉 魏應充：我們沒有悲觀權利

2019-11-09 16:27中央社 嘉義9日電

頂新製油公司前董事長魏應充，今天也到場為球隊加油打氣。 聯合報系記者卜敏正／攝影
頂新製油公司前董事長魏應充，今天也到場為球隊加油打氣。 聯合報系記者卜敏正／攝影
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頂新製油公司前董事長魏應充，因為劣油案被判刑5年9個月定讞，今天味全龍隊與澳職阿德雷德交流賽賽前，魏應充直言，問心無愧但會坦然面對司法，「我們沒有悲觀的權利」。

魏應充因劣油案遭判刑5年9個月定讞，需入獄服刑，檢方已經啟動防逃機制，同時也會通知魏應充擇期執行。

中職味全龍隊今天與澳職阿德雷德巨人隊在嘉義市立棒球場打交流賽，賽前魏應充以球團老闆身分跟球員喊話，他跟球員抱歉，這段時間讓大家擔心，但他希望利用今天的機會跟大家鼓勵和說明，「雖然我問心無愧，但我還是坦然面對司法」。

魏應充提到，人生的歷程會有很多變數，但要用智慧去化解，球隊團結、互相撫慰，並且不能忘記時刻心存感恩，教練團和球員也一同高喊：「三董加油。」

魏應充也跟球員喊話：「我們沒有悲觀的權利」，提到味全龍隊就像是自己的兒子，希望大家好好地呵護這支球隊，他也給球員目標，希望在教練團的帶領下，可以打入2021年中職總冠軍賽。

魏應充劣油案味全龍頂新

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