勸導違停車輛遭拒 毒蟲竟開車衝撞員警

2019-11-09 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／即時報導



桃園市大園區昨日下午員警巡邏，發現路邊有一輛汽車違停在紅線，見狀上前勸導，但男子竟不願配合、拒絕盤查，甚至更開車欲駛離還衝撞員警，最後車上的2名嫌犯遭壓制逮捕，警方從車上查獲安非他命、海洛因等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。

大園分局大園派出所員警昨日巡邏行經大園區中華路時，發現一輛汽車違停在紅線上，副駕駛座的67歲簡姓男子剛好下車，員警便上前勸導簡男把車輛移走，但簡男不願配合、拒絕盤查走回車上，駕駛座的53歲張姓男子見員警跟上前來，甚至不顧員警站在車前，直接開車衝撞想逃離現場，員警立即跳上車將車鑰匙拔下。

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