勸導違停車輛遭拒 毒蟲竟開車衝撞員警
2019-11-09 12:46
聯合報 記者陳夢茹
／即時報導
桃園市大園區昨日下午員警巡邏，發現路邊有一輛汽車違停在紅線，見狀上前勸導，但男子竟不願配合、拒絕盤查，甚至更開車欲駛離還衝撞員警，最後車上的2名嫌犯遭壓制逮捕，警方從車上查獲安非他命、海洛因等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。
大園分局大園派出所員警昨日巡邏行經大園區中華路時，發現一輛汽車違停在紅線上，副駕駛座的67歲簡姓男子剛好下車，員警便上前勸導簡男把車輛移走，但簡男不願配合、拒絕盤查走回車上，駕駛座的53歲張姓男子見員警跟上前來，甚至不顧員警站在車前，直接開車衝撞想逃離現場，員警立即跳上車將車鑰匙拔下。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
車輛滑行一小段距離後，停在中華路與民生路口，警方隨即將車上的2人拉下車壓制，造成一名員警左小腿受傷，警方從車輛上查獲安非他命1小包、海洛因7小包等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。
留言