親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中母嬰三屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

懶人包／雙11想買iPhone 11嗎？網購、通路特價總整理

勸導違停車輛遭拒 毒蟲竟開車衝撞員警

2019-11-09 12:46聯合報 記者陳夢茹／即時報導

桃園市大園區昨日下午員警巡邏，發現路邊有一輛汽車違停在紅線，見狀上前勸導，但男子竟不願配合、拒絕盤查，甚至更開車欲駛離還衝撞員警，最後車上的2名嫌犯遭壓制逮捕，警方從車上查獲安非他命、海洛因等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。

大園分局大園派出所員警昨日巡邏行經大園區中華路時，發現一輛汽車違停在紅線上，副駕駛座的67歲簡姓男子剛好下車，員警便上前勸導簡男把車輛移走，但簡男不願配合、拒絕盤查走回車上，駕駛座的53歲張姓男子見員警跟上前來，甚至不顧員警站在車前，直接開車衝撞想逃離現場，員警立即跳上車將車鑰匙拔下。

車輛滑行一小段距離後，停在中華路與民生路口，警方隨即將車上的2人拉下車壓制，造成一名員警左小腿受傷，警方從車輛上查獲安非他命1小包、海洛因7小包等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。

桃園市大園區昨日下午員警巡邏，發現路邊有一輛汽車違停在紅線，見狀上前勸導，但男子...
桃園市大園區昨日下午員警巡邏，發現路邊有一輛汽車違停在紅線，見狀上前勸導，但男子竟不願配合、拒絕盤查，甚至更開車衝撞員警欲駛離。圖／大園警分局提供
分享
桃園市大園區昨日下午員警巡邏，發現路邊有一輛汽車違停在紅線，見狀上前勸導，但男子...
桃園市大園區昨日下午員警巡邏，發現路邊有一輛汽車違停在紅線，見狀上前勸導，但男子竟不願配合、拒絕盤查，甚至更開車衝撞員警欲駛離。圖／大園警分局提供
分享

毒品妨害公務違停

相關新聞

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25

IKEA脫光遛鳥算啥！星二代燒大樓 一看前科法官也傻眼...

2019-11-09 10:00

毒品條例修法 檢察官林達支持多元處遇

2019-11-08 18:34

旅行社帶陸客到玉石店抽佣60％ 搶客源現怪象

2019-11-08 17:07

中檢偵辦「台版陳同佳」：已透過管道請港警提供情資

2019-11-08 16:04

縣長隨扈遭控KTV打人？警：出面勸架但涉不當場所調職

2019-11-08 15:08

多天「嘴賤」冷嘲熱諷 男不爽開槍轟友人小腿

2019-11-08 09:35

熱門文章

中華隊輸球他酒後怒丟新台幣 網友暴動要搶垃圾

2019-11-08 16:58

白花2949萬元學費？「華爾街天后」開投資課程遭起訴

2019-11-08 15:34

殺女友後再以殘酷手法殺幼子 雙胞胎被塞入洗衣機悶死

2019-11-08 22:39

下班逛百貨遭驅離 外送員氣喊：歧視我消費

2019-11-08 15:22

IKEA脫光遛鳥算啥！星二代燒大樓 一看前科法官也傻眼...

2019-11-09 10:00

殺害母子3人的動機竟是醋海起殺機 檢聲押

2019-11-08 22:08

路倒哥演技笑翻網友 假車禍失敗懊惱捶地

2019-11-09 01:13

縣長隨扈遭控KTV打人？警：出面勸架但涉不當場所調職

2019-11-08 15:08

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top