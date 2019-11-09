影／三屍命案靈堂低調設二樓 奶瓶貼男嬰姓名 令人不捨

2019-11-09 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



震驚國人的台中三屍命案，陳女與一對雙胞胎兒子的遺體放置在台中市生命禮儀管理處崇德館，但母子的小靈堂未向館方登記，似乎想低調進行後事。經查，陳姓母子的小靈堂設在崇德館小靈堂二樓，早上只見慈濟相關人員到場整理，未見家屬到場。小靈堂上擺放玻璃奶瓶貼有男嬰姓名，令人不捨小生命的逝世。

台中市三屍命案，29歲陳女與一對10個月大雙胞胎兒子，本月7日陳屍在租屋套房內，疑似遭同居陳姓男友殺害，檢警漏夜追查，台中地檢署昨依殺人罪嫌向法院聲押獲准。

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這對母子的遺體經檢察官指示，目前仍冰存在台中市生命禮儀管理處崇德館的冰庫，記者今早詢問館方，經館方查詢，陳姓母子三人的小靈堂沒有登記、查無編號。

工作人員透漏，有些家屬不希望外界打擾，便不希望登記小靈堂號碼並公告，館方也無從得知家屬是否有設置靈位。

記者實地走訪崇德館小靈堂，發現陳姓母子三人的小靈堂低調設置在二樓，但不見家屬，一旁民眾表示，早上只有見到慈濟工作人員進出整理靈位，沒有看到家屬到場。